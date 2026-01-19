Mladý vodič zišiel v Boleráze z cesty, doplatila na to socha svätého Rochusa – FOTO

Socha stála v Boleráze od roku 1908.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Socha svätého Rochusa, nehoda
Socha svätého Rochusa v obci Boleráz v okrese Trnava doplatila v sobotu ráno jazdu mladého vodiča. Foto: www.facebook.com
Boleráz Regionálne správy Regionálne správy z lokality Boleráz

Mladý vodič v sobotu ráno pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu cesty a svojim schopnostiam a dostal šmyk. S autom zišiel mimo cesty a narazil do verejného osvetlenia a pomníka, z ktorého spadla socha svätého Rochusa, ktorá stála v Boleráze od roku 1908. Svätec prišiel pri tejto nehode o hlavu. O sochu sa podľa starostu Boleráza Davida Matulu postará obec.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Policajti po príchode na miesto zistili, že 22 ročný muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Pri nehode sa zranil a privolaní záchranári ho podľa polície museli previezť na ošetrenie do trnavskej nemocnice.

Svätý Rochus je v katolíckej cirkvi považovaný za patróna proti epidémiám, jeho sochu v Boleráze začiatkom minulého storočia zafinancovala miestna rodina.

Viac k osobe: David Matula
Okruhy tém: Dopravná nehoda

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk