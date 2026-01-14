Vážna nehoda na železničnom priecestí, vodič dodávky skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici – FOTO

Po zrážke s vlakom na železničnom priecestí medzi Hurbanovom a obcou Bajč v Nitrianskom kraji bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice v Nových Zámkoch 42-ročný vodič dodávky. Vodič podľa nitrianskej krajskej polície v stredu ráno pravdepodobne nerešpektoval signalizačné zariadenie, na ktorom svietila červená a vošiel do koľajiska v čase, keď tadiaľ prechádzal vlak.
55-ročný rušňovodič, ako ani cestujúci vo vlaku neutrpeli žiadne zranenia. Dychová skúška u rušňovodiča bola s negatívnym výsledkom. Počas zrážky sa vo vlaku nachádzalo približne 70 cestujúcich, pre ktorých bol pristavený evakuačný autobus. Železničná doprava v tomto úseku bola dočasne pozastavená.