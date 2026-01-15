Hasiči v obci Cejkov zasahovali pri nehode sanitky, zostala prevrátená na boku – FOTO

Trebišovskí hasiči v skorých ranných hodinách pomáhali prevrátenej sanitke. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, hasiči z Trebišova vo štvrtok krátko pred 4:30 vyrážali k dopravnej nehode sanitného vozidla v obci Cejkov (okres Trebišov).
Vážna nehoda na železničnom priecestí, vodič dodávky skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici – FOTO
Sanitka po nehode zostala prevrátená na boku. „Po príchode na miesto hasiči zistili, že účastníkmi nehody boli dve osoby, ktoré sa pri nehode nezranili. Sanitné vozidlo bolo následne postavené späť na kolesá za pomoci vozidla s hydraulickou rukou hasičov z Košíc,“ uviedli hasiči.