Hasiči v obci Cejkov zasahovali pri nehode sanitky, zostala prevrátená na boku – FOTO

Účastníkmi nehody boli dve osoby.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nehoda sanitky
Foto: www.facebook.com
Trebišov Regionálne správy Regionálne správy z lokality Trebišov

Trebišovskí hasiči v skorých ranných hodinách pomáhali prevrátenej sanitke. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, hasiči z Trebišova vo štvrtok krátko pred 4:30 vyrážali k dopravnej nehode sanitného vozidla v obci Cejkov (okres Trebišov).

Sanitka po nehode zostala prevrátená na boku. „Po príchode na miesto hasiči zistili, že účastníkmi nehody boli dve osoby, ktoré sa pri nehode nezranili. Sanitné vozidlo bolo následne postavené späť na kolesá za pomoci vozidla s hydraulickou rukou hasičov z Košíc,“ uviedli hasiči.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach
Okruhy tém: Dopravná nehoda Hasiči Nehoda Sanitka

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk