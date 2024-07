Tornáda na celom Slovensku – do kín prišiel veľkofilm Twisters!

Zahraničné ohlasy hovoria o poctivom veľkofilme so srdcom, aké už dnes často nevídame. Do kina sa oplatí zájsť kvôli megalomanskej akcii, vydarenému príbehu aj chémii, ktorú medzi sebou neoddiskutovateľne majú hlavné postavy. Katastrofický triler Twisters nájdete práve teraz aj v slovenských kinách a ak sa budete chcieť cez víkend skryť pred trýznivým letným počasím, práve vaše kino vám rado poskytne útočisko!

Foto: Continental film

Príbeh filmovej novinky sa zameriava na mladú vedkyňu a jej mužský náprotivok, ktorý sa snaží získať si priazeň publika na sociálnych sieťach. Spája ich spoločný objekt ich pozornosti – fenomén tornád. Počas búrkovej sezóny sa cesty Kate Cooperovej (Daisy Edgar-Jones) a Tylera Owensa (Glen Powell) stretnú a budú spoločne musieť čeliť nečakane drsným prírodným výzvam. V Údolí tornád, ktoré je povestné častým výskytom týchto úkazov, sa rozpútajú desivé javy, aké dovtedy nikto nevidel. Dva konkurenčné tímy sa tak ocitnú priamo v ceste viacerých búrkových systémov, zbiehajúcich sa nad centrálnou Oklahomou. Všetko nasvedčuje tomu, že budú musieť vo víre tornád riskovať vlastné životy…

„Veľmi úzko sme spolupracovali so zanieteným tímom vedcov, skúmajúcich klímu, a spoločne sme, dúfam, vytvorili vťahujúci zážitok, ktorý divákom priblíži a odhalí veci väčšie ako sme my sami, veci, ktoré nás majú vydesiť a vziať nás do oka búrky,“ s nadšením hovorí režisér Lee Isaac Chung a veľmi si pochvaľuje spoluprácu so Stevenom Spielbergom, ktorý sa ako producent na filme podieľal.

Foto: Continental film

Zaujímavosťou je, že film Twister, ktorý sa v roku 1996 stal veľkým hitom kín i televíznych obrazoviek, obrovsky zvýšil záujem o výskum tornád, ale aj povedomie o nebezpečenstve, ktoré ľudstvu prinášajú. V súčasnosti sa stávajú podobné poveternostné úkazy horúcou témou aj na Slovensku, snímka Twisters by teda nemala ujsť pozornosti nikoho, kto chce o tomto fenoméne vedieť viac.

Foto: Continental film

Snáď však nikto zo slovenských divákov a diváčok nebude mať skúsenosť, akú nedávno priznal Glen Powell, predstaviteľ jednej z hlavných úloh – v detstve na vlastnej koži zažil tornádo, keď cestoval so svojou tetou a bratrancami autom. „Je to niečo, na čo nikdy nezabudnete,“ spomína rodený Texasan, známy z filmov Top Gun: Maverick, Miluje ma, nemiluje ma či Vrah na oko. „Nakrúcať film Twisters pre mňa bolo akoby som točil o príšere, ktorá žije na mojom dvore,“ hovorí nadnesene jedna z najväčších filmových hviezd súčasnosti.

Katastrofický triler Twisters prišiel do kín vďaka spoločnosti Continental film a slovenskí diváci a diváčky si ho dokonca môžu vychutnať o čosi skôr, než publikum v drvivej väčšine sveta, kam snímka dorazí až budúci týždeň.

