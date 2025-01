To, čo podľa ministra Tarabu predviedla opozícia v uplynulé dni, by sa dalo definovať ako šírenie poplašnej správy

To, čo podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu predviedla opozícia v uplynulé dni o strate dát, sa ukazuje opäť byť šírením bludov a skôr by sa to dalo definovať ako šírenie poplašnej správy. „Očakávame, že orgány činné v trestnom konaní sa na tieto vyjadrenia detailne pozrú,“ uviedol v statuse na sociálnej sieti Facebook.

Taraba sa v piatok zúčastnil na rokovaní Bezpečnostnej rady, kde sa riešil hackerský útok na kataster, ktorý je zatiaľ najväčší v dejinách Slovenska. „Chcel som v mene všetkých občanov počuť, ako veľmi sú ohrozené dáta o vlastníctve fyzických a právnických osôb na Slovensku,“ priblížil šéf envirorezortu.

Ako ďalej uviedol, všetky dáta sú dostatočne a plne zálohované a neexistuje žiadna strata dát. „Zálohy dát sú dokonca z troch nezávislých zdrojov, takže existuje úplná integrita dát,“ doplnil s tým, že takmer 80 percent pracovísk katastra nebolo vystavených útoku, z bezpečnostných dôvodov prišlo k ich odpojeniu. „Systém v rámci spustenia prechádza revíziou a odstraňovaním bezpečnostných rizík, ktoré v systéme po útoku boli identifikované,“ dodal Taraba.

Spustenie systému sa podľa Tarabu ráta v dňoch a nie v týždňoch a vôbec nie v mesiacoch. „Je pravdepodobné, že systém v prvej fáze bude spustený na lokálnej úrovni, aby sa plne obnovili činnosti katastrov,“ uzavrel.