Tím 30 slovenských hasičov sa vrátil domov, na ostrove Rodos pomáhali s hasením požiarov deväť dní

Po deviatich dňoch hasenia požiarov v Grécku sa v piatok 28. júla na Slovensko vrátilo 30 hasičov zaradených v module pozemného hasenia lesných požiarov.

Tím Slovenských hasičov pomáhal s hasením rozsiahlych požiarov tam, kde to bolo najviac potrebné a to od 19. do 27. júla.

Prvý zahraničný tím

Jeden z vyslaných hasičov z prvého tímu zostal na Rodose ako veliteľ druhého záchranného tímu, ktorý v piatok prišiel vystriedať pôvodnú skupinu hasičov. Ministerstvo vnútra (MV) SR o tom informovalo v tlačovej správe. Rezort vnútra pripomenul, že slovenskí hasiči boli na ostrove prvým zasahujúcim zahraničným tímom.

„Zasahovali v centrálnej časti ostrova, presnejšie v okolí obce Aláerma. Neskôr sa presunuli k pobrežným rezortom, pomáhali s evakuáciou osôb a kontrolou evakuovaných objektov. V nasledujúcich dňoch sa záchranný tím podľa pokynov miestnych autorít presúval na miesta, kde bolo potrebné vykonávať hasebné práce,“ informovalo MV SR s tým, že v nasadení pokračovali aj v oblasti Kiotari, neskôr pri obci Masari, Vati a tiež Gennadi.

Ochránili dôležitý objekt

Rezort tiež vysvetlil, že prácu hasičov komplikovala neustála zmena smeru a intenzita vetra, ktorá spôsobovala obrovské problémy pri hasení a tiež vysoké horúčavy, ktoré presahovali 45 stupňov.

„Príslušníci záchranného tímu ochránili dôležitý objekt elektrickej trafostanice pred blížiacim sa požiarom,“ doplnil rezort vnútra s tým, že v tomto roku je to už tretia zahraničná misia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.