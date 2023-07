Premiér Ódor vyprevadil druhú skupinu hasičov na Rodos, od miestnych vraj dostávajú veľké slová vďaky (video+foto)

aktualizované 28. júla, 10:22

Premiér Ľudovít Ódor, ktorý je súčasne poverený aj vedením rezortu vnútra, v piatok ráno odprevadil druhý tým hasičov, ktorí pôjdu pomáhať s hasením požiarov na gréckom ostrove Rodos.

Títo hasiči tak vystriedajú skupinu slovenských hasičov, ktorá s požiarom na Rodose bojuje už deväť dní. Ódor o tom informoval na piatkovej tlačovej besede.

Na Slovensko sa dá spoľahnúť

„Slovensko je malá krajina, ale pri krízových situáciách sa na nás dá spoľahnúť. Dokázali sme to už viackrát aj v tomto roku, či pri zemetrasení v Turecku alebo pri záplavách v Taliansku. Som hrdý na to, že máme odvážnych hasičov, ktorí idú aj do najnepriaznivejších situácií a riskujú svoje zdravie, aby pomáhali iným,“ uviedol predseda vlády a doplnil, že v piatok večer sa vráti z Rodosu asi 30 hasičov, pričom jeden z nich zostáva na mieste a zostáva aj technika.

Ako premiér ďalej uviedol, v pláne je, že druhá skupina hasičov bude na mieste 14 dní. Bude to však závisieť od situácie.

Slová vďaky od miestnych ľudí

Rezort vnútra v tlačovej správe informoval, že počas štvrtka bola skupina č. 1 slovenských hasičov nasadená v oblasti pri obci Vati, kde za pomoci veľkoobjemovej cisterny zabezpečili dodávku vody pre plnenie hasičských vozidiel miestnych hasičov. Členovia modulu likvidovali aj lokálne menšie požiare.

Ako ďalej uviedlo Ministerstva vnútra SR, slovenskí hasiči pracovali v plnom počte v spolupráci s miestnym hasičským tímom.

„Prácu slovenského modulu ocenili domáci obyvatelia, od ktorých sa našim hasičom dostali na mieste veľké slová vďaky,“ uzavrel rezort vnútra.

Nasadili ich práve na Rodose

MV SR spresnilo, že tentokrát poslali do Grécka skupinu 29 hasičov. Slovensko zareagovalo na žiadosť Grécka o pomoc 18. júla, pričom v priebehu niekoľkých hodín vyslalo 31 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) modulu pozemného hasenia lesných požiarov s použitím vozidiel, ktoré nasadili v okolí Atén, kde bolo niekoľko požiarov s rozlohou viac ako 10-tisíc hektárov. „Situácia sa po príchode slovenského tímu do Grécka rapídne zhoršila aj na ostrove Rodos, kde miestni hasiči doposiaľ nemali nasadený zahraničný tím, ktorý by im situáciu pomohol dostať pod kontrolu. Preto na úvodnej koordinačnej porade padlo rozhodnutie o nasadení slovenského modulu práve do boja s rozsiahlymi ohňami postihnutých oblastí ostrova Rodos,“ informoval rezort vnútra. Prezident HaZZ Pavol Mikulášek vysvetlil, že Grécko použije slovenské sily a prostriedky tak, ako uznajú za vhodné a tak, aby najlepšie využili taktické možnosti slovenských hasičov a techniky.