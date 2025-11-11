Šutaj Eštok prehral súdny spor s čurillovcami a je v exekúcii, o žalobe však nevedel – VIDEO

Policajti z tímu okolo Jána Čurillu uspeli v súdnom spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Ako informoval ich právny zástupca Peter Kubina, spor sa týkal statusu ministra na sociálnej sieti, v ktorom ich verejne prirovnal k právoplatne odsúdenému mafiánovi Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov.
Výzva od súdu
Z tohto dôvodu podali policajti žalobu na ochranu osobnosti. Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Dôvodom podľa Kubinu bolo, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky.
„Očakávali sme, že minister vnútra sa súdneho konania zúčastní a bude mať záujem pred súdom preukázať pravdivosť a dôvodnosť svojich tvrdení. Keď nám ale svojou nečinnosťou ponúkol šancu dosiahnuť plný úspech v podstate ihneď, a bez boja, bolo by z našej strany nezodpovedné, ba priam trestuhodné túto príležitosť nevyužiť,“ skonštatoval Kubina.
Exekúcia
Minister bol podľa neho vo veci natoľko pasívny, že po doručení rozsudku do jeho elektronickej schránky nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní nato aj vykonateľným. „Preto sme podali návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet,“ uviedol advokát.
Minister vnútra je podľa Kubinu na základe verdiktu súdu povinný verejne sa ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k Černákovi a označil ich za krivých policajtov. Tiež je povinný zaplatiť každému z nich po 15 000 eur, teda dokopy 90 000 eur a úrok z omeškania vo výške 7,40 percenta ročne, a takisto úplnú náhradu trov konania.
Zadosťučinenie
„Keďže je v exekúcii, táto suma sa ešte navýšila o odmenu exekútora, pričom dobrovoľným zaplatením do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie si ju môže znížiť,“ vysvetlil Kubina.
Doplnil, že spomenutú finančnú čiastku je minister povinný zaplatiť zo svojich vlastných peňazí a nie zo štátnych, pretože žaloba smerovala voči nemu ako fyzickej osobe a nie voči ministerstvu vnútra. „Je to veľké zadosťučinenie, ktoré pomôže týmto čestným a nezákonne odstaveným policajtom prežiť obdobie mimo služby,“ dodal Kubina.
Eštok nevedel, že sa súd žalobou zaoberá
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevedel, že sa súd zaoberá žalobou, ktorú na neho podali policajti z tímu okolo Jána Čurillu. Ako povedal vo videu na sociálnej sieti, sudca v tomto prípade použil inštitút, ktorý slúži ľuďom, ktorí sa schovávajú a vyhýbajú spravodlivosti. Konkrétne bola žaloba voči ministrovi doručená do elektronickej schránky, tú však minister podľa vlastných slov pre vyťaženosť prakticky nepoužíva.
„Čurillovcom sa kedykoľvek rád postavím,“ vyhlásil minister s tým, že ich žaloba smerovala voči jeho osobe, keďže v sporoch s ministerstvom vnútra policajti ťahali za kratší koniec. Sudca podľa Šutaja Eštoka tentokrát rozhodol v prospech čurillovcov veľmi rýchlo a bez vypočutia jeho argumentov, pričom sa ani nepokúsil ho o žalobe informovať inak, a to napriek tomu, že je všeobecne známe, kde sa zdržiava ako minister alebo ako šéf politickej strany Hlas-SD. Zároveň minister skonštatoval, že je trestaný za prejavený názor.
Šutaj Eštok zároveň zdôraznil, že nespochybňuje fungovanie právneho štátu alebo nezávislosť súdov. „To ale neznamená, že sa nenájdu prípady, ktoré vybočujú z bežného štandardu a je potrebné o nich hovoriť,“ vyhlásil minister vnútra. Ak by podľa neho súd vykonal vo veci dokazovanie, nedospel by k predmetnému rozhodnutiu.
„Mne sa to javí ako neprimerané zvýhodnenie partie obvinenej z trestnej činnosti,“ doplnil Šutaj Eštok. Dodal, že za svojimi slovami si stojí, bude ich hovoriť naďalej a urobí všetky právne kroky, aby rozhodnutie súdu zvrátil.
Reakcie opozície
Podpredseda opozičnej strany DemokratiJuraj Šeliga ministra Šutaja Eštoka vyzval, aby okamžite odstúpil z funkcie. „Zbaľte sa a odstúpte. Nemáte na to byť ministrom, neviete byť ministrom a Slovensko si takého človeka na čele rezortu vnútra nezaslúži. Spravodlivosť melie pomaly, ale neúprosne, a dnes vás dobehla,“ vyhlásil Šeliga. Doplnil, že rozhodnutie súdu by malo byť mementom pre všetkých politikov.
„Nech je tento verdikt dôkazom, že sa oplatí brániť pred klamstvami a útokmi mocných. Slovensko potrebuje politikov, ktorí chránia zákon, nie ho porušujú,“ uzavrel podpredseda Demokratov. Podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS)Branislava Gröhlinga je Šutaj Eštok od začiatku hanbou ministerstva vnútra.
„Je to človek, ktorý sa k postu dostal trollovaním na sociálnych sieťach. Ako minister vnútra šikanoval vyšetrovateľov, obhajoval zákony pre mafiánov a na študentov poslal zbesnený dav, ktorý sa im vyhrážal. Pod Šutajom Eštokom sa kompletne rozpadla polícia a o bezpečnosti na Slovensku nemôžeme ani chyrovať. Namiesto toho sa ako minister sústredí výlučne na predražené kšefty – na nákupy predražených počítačov, kotercov, kávových košieľ či antistresových loptičiek. A k tomu vyšetrovateľov korupcie prirovnáva k mafiánom,“ uviedol Gröhling s tým, že jediné riešenie je ministrov okamžitý odchod. „Spúšťame preto petíciu za odstúpenie tohto človeka, ktorý na Slovensku zničil políciu a na vnútre nemá čo hľadať,“ dodal predseda liberálov.