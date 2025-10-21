Polícia je pod politickým vplyvom koalície, Maškarová podľa SaS nemá prehľad o riešení prípadov – VIDEO

Polícia nemá koncepciu a je pod politickým vplyvom koalície. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že to potvrdzuje pondelkové vypočutie poverenej policajnej prezidentky Jany Maškarovej. Liberálom z jej vypočutia vyplýva, že polícia nemá pod vedením nominantov súčasnej vlády jasnú stratégiu a čelí politickému tlaku od vládnych strán.
Poslanec za SaS Juraj Krúpa zdôraznil, že od kandidáta na post policajného prezidenta sa očakáva, že predloží jasnú koncepciu riadenia a rozvoja Policajného zboru. Namiesto konkrétnych cieľov však podľa Krúpu zazneli len všeobecné vízie.
Personálna politika vo vývoji
„Po dvoch rokoch tejto vlády jediná ucelená koncepcia, ktorú sme videli, je koncepcia ošatenia policajtov – spomeniem košele z kávových zŕn za 70 miliónov eur, goratexové bundy a ďalšie výstrojné nákupy za desiatky miliónov. Pri personálnej politike sme sa dozvedeli, že je ešte len vo vývoji. Na otázky o náraste kriminality zaznelo, že k nemu nedochádza, hoci realita je iná,“ povedal Krúpa a upozornil, že občania často nenahlasujú trestné činy, pretože ich polícia nerieši.
Dočasná policajná prezidentka Maškarová zároveň podľa jeho slov priznala, že nemá kompletný prehľad o tom, ako sú prípady riešené na okresných úradoch. Krúpa vníma ako znepokojujúce aj vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktoré zazneli v pondelok na brannobezpečnostnom výbore.
Politická kontrola
Gašpar poukazoval na nevyriešené prípady „čurillovcov“ a nepriamo kritizoval stranu Hlas-SD. Je preto podľa Krúpu zrejmé, že predstavitelia vládnej koalície vyvíjajú na Policajný zbor tlak a prítomná je snaha dostať vyšetrovanie pod politickú kontrolu. Krúpa zdôraznil, že toto je v právnom štáte absolútne neprijateľné.
Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) upozornila na zásah do nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní. Rokovanie výboru bolo podľa nej jasným dôkazom, že vládni predstavitelia sa ani len nesnažia zakrývať to, že očakávajú zásahy do trestných vecí.
Páchatelia majú navrch
„Považujem za mimoriadne nebezpečné, že obžalovaný poslanec Tibor Gašpar využíva parlamentný výbor na svoju osobnú obhajobu, otvára otázky z vyšetrovacích spisov a navádza dočasnú prezidentku polície, ako má na jednotlivé prípady nazerať. Takéto správanie je hrubým zneužitím verejnej funkcie a útokom na právny štát,“ vyhlásila Kolíková.
Ako zdôraznila, štát má zabezpečiť ochranu občanov proti kriminalite. Novela Trestného zákona však spôsobila, že majú páchatelia teraz navrch. To podľa Kolíkovej priznala aj samotná Maškarová.
Vypočutie policajnej prezidentky
Poverená policajná prezidentka Jana Maškarová sa v pondelok 20. októbra zúčastnila na vypočutí na brannobezpečnostnom parlamentnom výbore. Ako uviedla, vyšetrovatelia bývalej Národnej kriminálnej agentúry vykonávali svoju prácu zákonne a profesionálne. Vrátiť k policajnej práci sa však podľa nej tím policajtov známych ako „čurillovci“ môže len vedy, ak im budú zrušené obvinenia.
Tým, že je zákon momentálne platný, ich postavenie mimo služby však nevie zrušiť. Zákon podľa nej jasne hovorí, v akých situáciach je policajta potrebné postaviť mimo služby.
„Ak by im bolo zrušené vznesené obvinenie, budem konať podľa zákona tak, ako sme konali pri Vargovi,“ dodala Maškarová. Policajt Matej Varga, ktorého obvinili zo sabotáže a neskôr mu obvinenie zrušili, je od septembra naspäť v službe. Ako na sociálnej sieti uviedol jeho právny zástupca Peter Kubina, bude mu doplatený aj ušlý služobný príjem.