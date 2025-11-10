Advokát Kubina prehovoril o čurillovcoch. Trestné stíhania sú len spôsob, ako ich držať mimo služby

Po nedávnom vznesení obvinenia Milanovi Sabotovi sú momentálne proti policajtom z tímu okolo Jána Čurillu vedené tri živé trestné konania, v ktorých sú jeden alebo viacerí z nich obvinení. V relácii PubliQ s Mirom Frindtom to povedal advokát Peter Kubina.
Jedna z týchto vecí, teda Sabotova, je podľa neho čerstvo po vznesení obvinenia. Druhá z nich, tzv. „technický spis“, je podľa Kubinu krátko pred skončením vyšetrovania. Tretia je na súde po podaní obžaloby, ale tá nebola dodnes súdom prijatá.
Trestné stíhania ich majú držať mimo služby
„Celé tie stíhania sa podľa mňa nevedú preto, aby oni boli niekedy raz odsúdení. Samozrejme, niektorí ľudia by to radi videli, ale nemyslím si, že tomu môže ktokoľvek rozumne veriť, že sa to stane. Ale tie trestné stíhania sú využívané na to, že kým trvajú, tak poskytujú dôvod ministrovi vnútra na to, aby tých policajtov držal mimo služby,“ skonštatoval Kubina.
Policajt bývalej NAKA je po zrušení obvinenia zo sabotáže naspäť v službe, doplatený mu bude aj ušlý príjem
Ako ďalej vysvetlil, keď je niekto obvinený, ale nie je vo väzbe, v zásade nie je obmedzený v ničom. „Môže chodiť do práce, môže dokonca, veď sa pozrime aj do parlamentu, prípadne do národnej banky, vykonávať aj vysokú ústavnú funkciu. Čiže v zásade, keď je niekto obvinený a stíhaný na slobode, tak nie je obmedzený zákonne ničím alebo v ničom,“ uviedol advokát.
V prípade policajtov, prokurátorov alebo sudcov je však možné, že sú postavení mimo službu. „Čiže už len samotné to obvinenie má na nich ten dopad, alebo môže mať ten dopad, že nemôžu vykonávať svoju prácu a idú do obmedzeného režimu. Podotýkam, že to je možnosť. V žiadnej z týchto profesií nie je povinnosť postaviť človeka mimo službu,“ vysvetlil Kubina.
Najprísnejší režim majú policajti
V prípade policajtov je podľa advokáta režim postavenia mimo služby najprísnejší zo všetkých. „Musia počas služobného času, čiže počas hodín, kedy by normálne boli v práci, byť doma. A po druhé, dostávajú minimálnu mzdu,“ objasnil.
Žilinka nevyhovel „čurillovcom“, obvinenia za zneužitie právomoci platia
„Pre porovnanie, keď je prokurátor postavený mimo služby, tak on nemá to obmedzenie, že musí byť doma. On sa môže slobodne pohybovať, dokonca môže aj pracovať. Môže dokonca robiť aj nejakú právnickú prácu. Len teda nevykonáva funkciu prokurátora a dostáva 50 percent platu. Proti tomu policajt si nemôže zarobiť žiadnym iným spôsobom, pretože keď musí byť niekde doma, tak nemôže ísť ani len dokladať tovar do supermarketu,“ vyhlásil Kubina.
Ide o politicky motivované kauzy
Advokát zároveň označil konania vedené proti čurillovcom za politicky motivované kauzy, no zdôraznil, že nejde o klasické politické procesy. „Ja na rozdiel od ľudí, ktorých teda možno označovať za protistranu čurillovcov, som nikdy nepoužil ani vo verejnej debate, ani v súkromnej debate, že by som považoval toto za politický proces. Pretože mám úctu k obetiam politických procesov a akýkoľvek proces, ktorý sa dnes vedie, sa nemôže prirovnávať k tomu, čo voláme politické procesy z 50. rokov,“ vysvetlil Kubina.
Čurillovci podali žalobu na Fica a Gašpara a za ich výroky žiadajú aj tučné odškodné
Dodáva však, že ide o stíhania, ktoré sú politicky motivované. „Sú tu hodiny a hodiny verejne dostupných, archivovaných nahrávok z tlačových konferencii politikov, ktorí tam vyzývajú na to a vyzývajú dodnes, že tých ľudí treba stíhať, dostať mimo služby, vziať im výsluhové dôchodky a dostať ich z polície,“ doplnil.
Podľa neho, ak na tieto verejné vyhlásenia nadväzujú kroky Úradu inšpekčnej služby v spolupráci s niektorými prokurátormi, ide o proces ovplyvnený politikou. „Ale až sa to dostane na súd, tak tam určite nemôžem hovoriť o žiadnom politickom procese,“ uzavrel Kubina.
Obhajobu vykonáva za tarifnú odmenu
Obhajca čurillovcov tiež vysvetlil, že ich zastupuje za tzv. tarifnú odmenu. „To znamená odmena, ktorá je stanovená vyhláškou ministerstva spravodlivosti,“ spresnil. Po prípadnom zbavení obvinení by sa táto suma mohla spätne vymáhať od štátu.
Podľa Kubinu obhajobu policajtov najskôr financovali policajné odbory, no po zmene vlády s tým prestali. Dôvod, prečo ich neobhajuje bezplatne, objasnil tým, že policajti v minulosti stíhali niektorých jeho klientov. „Spoznali sme sa v rámci práce, že ja som bol obhajca klientov, ktorých oni stíhali. Samozrejme, nedarovali im nič, žiadne úľavy nikdy, žiadne nejaké nekalé benefity alebo čo,“ povedal Kubina.
Zároveň zdôraznil, že sa chcel vyhnúť akýmkoľvek špekuláciám o možnom prepojení. „Preto som sa chcel vyhnúť tomu, aby to bolo pro bono, a aj sa to podarilo,“ skonštatoval. Dodal však, že ak by obvinení policajti nemali z čoho obhajobu zaplatiť, „urobil by som to aj pro bono, pretože som presvedčený o tom, že toto je typ prípadu, ktorý si to zaslúži.“