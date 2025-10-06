Prokurátor zastavil ďalšie trestné stíhanie čurillovcov, obvinenia Dunčka a Magulu boli nezákonné

Podľa zrušeného obvinenia mali Dunčko s Magulom zavádzať sudcu, aby im povolil nasadenie odposluchov, ku ktorému aj reálne došlo.
Bývalým operatívcom zrušenej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA)Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi zastavil prokurátor ďalšie trestné stíhanie. V júni boli títo dvaja „čurillovci“ obvinení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti.

Ako informuje portál Aktuality.sk, dozorujúci prokurátor predmetné obvinenia zrušil ako nezákonné. Vyšetrovateľovi zároveň nariadil vo veci znova konať a rozhodnúť. Podľa zrušeného obvinenia mali Dunčko s Magulom zavádzať sudcu, aby im povolil nasadenie odposluchov, ku ktorému aj reálne došlo. Podľa policajnej inšpekcie sa tak malo stať v roku 2019.

Aktuality pripomenuli, že ide už o siedme zrušené obvinenie čurillovcov. Väčšinu zrušili dozoroví prokurátori prípadov, v dvoch prípadoch tak na základe paragrafu 363 učinil generálny prokurátor Maroš Žilinka.

