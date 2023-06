Sulík označil nevyslovenie dôvery vláde za chybu, politická logika vraj káže hlasovať za a vysvetlil dôvod

Nevyslovenie dôvery vláde je politická chyba, zhodnotil nevyslovenie dôvery úradníckej vláde Ľudovíta Ódora predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík.

Ak by Národná rada (NR) SR Ódorovmu kabinetu dala dôveru, podľa predsedu liberálov by tým získala nad vládou i kontrolnú moc a mohla by napríklad aj odvolávať ministrov v prípade pochybení. „Národná rada sa teraz zbavila akéhokoľvek dosahu na vládu a všetko prenechala pani prezidentke,“ skonštatoval Sulík vo vyjadrení pre médiá po hlasovaní.

Sulík dodal, že on tomuto postoju nerozumie. Politická logika podľa neho káže hlasovať za. Aj keď programové vyhlásenie vlády nebolo schválené, podľa šéfa SaS je dobre napísané a jeho strana s ním do značnej miery súhlasí. Ak sa ho vláda bude držať, podľa Sulíka môže rátať s podporou SaS.