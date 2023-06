Úradnícka vláda v parlamente nezískala dôveru, za programové vyhlásenie bolo iba 34 poslancov (video)

aktualizované 15. júna, 11:41

Úradnícka vláda Ľudovíta Ódora nedostala v parlamente dôveru. Za programové vyhlásenie hlasovalo 34 poslancov, proti ich bolo 43, zdržalo sa 54 a nehlasovali piati.

Schôdza, ktorá sa začala v utorok 13. júna, má v programe približne 200 bodov. Viacerými návrhmi sa budú poslanci zaoberať už druhý raz, pretože ich vrátila prezidentka Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie. Vetovala napríklad novelu školského zákona, novelu Správneho súdneho poriadku či zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

Vláda nechce otvárať citlivé témy

Ambíciou úradníckej vlády je podľa jej predsedu Ľudovíta Ódora priniesť pokoj, stabilitu, kontinuitu, toleranciu i kultivovanú spoločensko-politickú diskusiu.

Jednotne a konštruktívne chce zabezpečiť chod štátu do predčasných parlamentných volieb. Jej prioritou bude dôrazná budúcnosť, konkurencieschopnosť a úspech Slovenska. Zároveň nechce otvárať citlivé kultúrno-etické témy, chcú hovoriť o témach, ktoré spoločnosť spájajú a nie rozdeľujú.

Naživo: Rokovanie parlamentu

Ako ďalej Ódor uviedol v pléne parlamentu, taktiež chcú pokračovať v implementácii viacerých reforiem, ktoré boli rozbehnuté, ide napríklad o Plán obnovy a odolnosti, ale aj zastaviť a zmeniť nefunkčné a rizikové projekty. „Máme snahu viesť konštruktívny dialóg s politickými stranami počas celého pôsobenia, komunikovať s nimi otvorene o aktuálnom stave vecí verejných, aby budúca vláda mohla prísť s realistickou víziou pre krajiny,“ tvrdí Ódor.

Šesť priorít úradníckej vlády

Ódor dodal, že ich priority musia byť riadne zadefinované, realistické a uskutočniteľné. Do prvej priority úradníckej vlády patria problémy, ktoré sa majú riešiť čo najskôr. „Do krátkodobých priorít patria veci, ktoré súvisia s riadnym chodom štátu do volieb, kľúčová bude príprava a implementácia tých opatrení, ktoré by pomohli slabšie príjmovým skupinám v boji s vysokou infláciou a jej dopadmi,“ zdôraznil predseda vlády.

Druhou prioritou je príprava zodpovedného rozpočtu. Úradnícka vláda si dala za cieľ pripraviť plán, ako strednodobo urobiť poriadok vo verejných financiách. Treťou prioritou je proeurópska domáca a západná zahraničná politika, kde vláda chce plniť všetky záväzky, ktorú súvisia s členstvom Európskej únie a NATO.

„U strednodobých priorít ide o hodnotové posúdenie celo-spoločenského hľadiska, ktoré reformy považuje táto vláda za žiadúce. Vieme, že nemáme mandát ani čas tieto reformy uskutočniť v celej šírke, ale to, čo môžeme urobiť, je naň upozorniť a pripraviť konkrétne kroky, nie len analýzy,“ vysvetlil Ódor. Do strednodobých priorít vláda zaradila pomoc slabším či udržanie a prilákanie talentov.