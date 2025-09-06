Strelil gól Severným Írom a chce aj Slovákom. Majú sebavedomie, ale to máme aj my, tvrdí Dardari

Dal gól Severným Írom a chystá sa to isté urobiť aj v ďalšom zápase kvalifikácie MS 2026 proti Slovákom.
Aiman Dardari má iba 20 rokov, okrem luxemburského aj marocký pas, a pred sebou žiarivú futbalovú budúcnosť. Aspoň podľa luxemburských médií.
Vyrovnal, ale prehrali
Vo štvrtok v Luxembursku viedli Severní Íri od 7. min 1:0, ale po polhodine hry bolo vyrovnané. Mal to na svedomí práve Dardari. Presunul sa z ľavého krídla do stredu. A hoci tam čakali traja severoírski obrancovia, prehodil si loptu na silnú pravú nohu, počkal si na správny moment a presnou nízkou strelou do pravého rohu bránky vyrovnal skóre.
V druhom polčase si vytvoril ďalšiu šancu driblingom. V poslednej chvíli však severoírsky obranca zabránil Dardarimu streliť jeho druhý gól v zápase. Severní Íri napokon zvíťazili 3:1 a zapísali si do tabuľky A-skupiny 3 body.
„Som veľmi šťastný, že som konečne strelil svoj prvý gól za národný tím. Bohužiaľ, nevyhrali sme, ale v nedeľu si to môžeme vynahradiť. Veľmi túžime zvíťaziť nad Slovákmi, najmä ak si predtým poradili s Nemcami.. Narástlo im sebavedomie, ale to budeme mať aj my, veď hráme doma. Verím, že znova strelím gól,“ povedal Dardari, cituje ho web tageblatt.lu.
Ukázal potenciál
Tréner luxemburskej reprezentácie Jeff Strasser o hráčovi bundesligového Augsburgu uznanlivo poznamenal. „Ukázal zaujímavý potenciál. Aiman sa nielenže dokáže presadiť v situáciách jeden na jedného, ale má aj inteligenciu na to, aby rozpoznal voľné priestory a využil v nich svoju rýchlosť,“ vravel Strasser.
V najvyššej nemeckej súťaži zatiaľ čaká na príležitosť, doteraz hrával za B- výber Augsburgu v regionálnej nemeckej súťaži. Strelil tam šesť gólov a to znamenalo pozvánku do A-tímu na zápas proti Bayernu Mníchov.
Proti Bayernu náhradník
Na trávnik proti najslávnejšiemu nemeckému tímu sa však nedostal. Jeho mužstvo prehralo 2:3.
„Keď v piatok večer odohráte takmer 90 minút v regionálnej lige a potom vás povolajú do prvého tímu, znamená to, že tréner s vami počíta,“ pochválil Dardariho tréner luxemburskej reprezentácie Strasser.
Súboj Luxembursko – Slovensko odohrajú v nedeľu na Stade de Luxembourg od 20.45 h. Po štvrtkovom zápase proti Severným Írom pribudol do kádra luxemburskej reprezentácie Sebastien Thill. Stredopoliar poľského Rzeszowa má v národnom tíme nahradil Seida Korača, ktorý bol proti Severným Írom vylúčený.