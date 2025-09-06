Strelil gól Severným Írom a chce aj Slovákom. Majú sebavedomie, ale to máme aj my, tvrdí Dardari

Luxembursko sa proti Slovensku bude spoliehať aj na šikovného mladíka Aimana Dardariho.
Aiman Dardari
Aiman Dardari strelil proti Severným Írom svoj prvý gól v reprezentačnom drese Luxemburska. Druhý chce pridať proti Slovákom.
Dal gól Severným Írom a chystá sa to isté urobiť aj v ďalšom zápase kvalifikácie MS 2026 proti Slovákom.

Aiman Dardari má iba 20 rokov, okrem luxemburského aj marocký pas, a pred sebou žiarivú futbalovú budúcnosť. Aspoň podľa luxemburských médií.

Vyrovnal, ale prehrali

Vo štvrtok v Luxembursku viedli Severní Íri od 7. min 1:0, ale po polhodine hry bolo vyrovnané. Mal to na svedomí práve Dardari. Presunul sa z ľavého krídla do stredu. A hoci tam čakali traja severoírski obrancovia, prehodil si loptu na silnú pravú nohu, počkal si na správny moment a presnou nízkou strelou do pravého rohu bránky vyrovnal skóre.

V druhom polčase si vytvoril ďalšiu šancu driblingom. V poslednej chvíli však severoírsky obranca zabránil Dardarimu streliť jeho druhý gól v zápase. Severní Íri napokon zvíťazili 3:1 a zapísali si do tabuľky A-skupiny 3 body.

„Som veľmi šťastný, že som konečne strelil svoj prvý gól za národný tím. Bohužiaľ, nevyhrali sme, ale v nedeľu si to môžeme vynahradiť. Veľmi túžime zvíťaziť nad Slovákmi, najmä ak si predtým poradili s Nemcami.. Narástlo im sebavedomie, ale to budeme mať aj my, veď hráme doma. Verím, že znova strelím gól,“ povedal Dardari, cituje ho web tageblatt.lu.

Ukázal potenciál

Tréner luxemburskej reprezentácie Jeff Strasser o hráčovi bundesligového Augsburgu uznanlivo poznamenal. „Ukázal zaujímavý potenciál. Aiman ​​sa nielenže dokáže presadiť v situáciách jeden na jedného, ​​ale má aj inteligenciu na to, aby rozpoznal voľné priestory a využil v nich svoju rýchlosť,“ vravel Strasser.

V najvyššej nemeckej súťaži zatiaľ čaká na príležitosť, doteraz hrával za B- výber Augsburgu v regionálnej nemeckej súťaži. Strelil tam šesť gólov a to znamenalo pozvánku do A-tímu na zápas proti Bayernu Mníchov.

Proti Bayernu náhradník

Na trávnik proti najslávnejšiemu nemeckému tímu sa však nedostal. Jeho mužstvo prehralo 2:3.

„Keď v piatok večer odohráte takmer 90 minút v regionálnej lige a potom vás povolajú do prvého tímu, znamená to, že tréner s vami počíta,“ pochválil Dardariho tréner luxemburskej reprezentácie Strasser.

Súboj Luxembursko – Slovensko odohrajú v nedeľu na Stade de Luxembourg od 20.45 h. Po štvrtkovom zápase proti Severným Írom pribudol do kádra luxemburskej reprezentácie Sebastien Thill. Stredopoliar poľského Rzeszowa má v národnom tíme nahradil Seida Korača, ktorý bol proti Severným Írom vylúčený.

