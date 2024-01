Fantastická Kapustová vybojovala na ME v biatlone bronz, Sklenárik skončil na 27. pozícii (foto)

Slovenská biatlonistka Ema Kapustová získala bronz na majstrovstvách Európy v Brezne-Osrblí. Dvadsaťjedenročná slovenská reprezentantka skončila tretia v stredajších vytrvalostných pretekoch žien na 15 km.

Kapustová sa prezentovala bezchybnou streľbou a nad jej sily bola iba víťazná Nórka Maren Kirkeeideová a Alina Stremousová z Moldavska. Od zlata slovenskú pretekárku delila takmer minúta, od striebr necelých 13 sekúnd.

V seriáli Svetového pohára je maximom Kapustovej 25. priečka zo stíhačky v nemeckom Oberhofe.

Na strelnici som si to vydrela

„Momentálne nenachádzam slová a nechápem, čo sa dnes stalo. Opäť to boli štyri nuly a to je super, na strelnici som si to vydrela. Človek je doma chcela previesť všetko, na čo má. Vždy je super dosiahnuť takýto výsledok doma pred rodičmi,“ povedala Kapustová v prenose RTVS Šport.

Po poslednej položke mala Slovenka mierny náskok pred Stremousovou, ale v záverečnom úseku za súperkou mierne zaostala.

Zuzana Remeňová po piatich chybách na strelnici skončila až na 51. priečke, Mária Remeňova minula sedemkrát a obsadila 76. pozíciu, Júliu Machyniakovú so šiestimi chybami klasifikovali na 83. pozícii.

Slovenská biatlonistka Ema Kapustová sa teší z bronzu na vytrvalostných pretekoch žien na 15 km v rámci majstrovstiev Európy v biatlone 2024 v Osrblí. Brezno-Osrblie, 24. január 2024. Foto: SITA/Igor Stančík/Slovenský biatlon..

Mužské preteky ovládli Nóri

Medzi mužmi ovládli vytrvalostné preteky na 20 km reprezentanti Nórska, ktorí obsadili prvých päť priečok. Triumfoval Vebjörn Sörum pred Johanom-Olavom Botnom a Martinom Uldalom.

Zo Slovákov bol najvyššie Tomáš Sklenárik na 27. pozícii, pričom na víťaza stratil 5:45 min. Iba

13 biatlonistov bolo na lyžiach rýchlejších ako on. Na strelnici urobil celkovo štyri chyby a tretiu položku sa mu podarilo vybieliť.

Ďalší slovenský biatlonista Šimon Adamov obsadil 74. post, Damián Cesnek 98. stupienok, Sebastián Ilavský 99. miesto a Matej Badáň 103. priečku.