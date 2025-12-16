Stolní tenisti vybrali najlepších. Osemnásťročný Arpáš ukončil trojročné kraľovanie Váradyovej

Anketa Stolný tenista roka má nového víťaza. Najlepším stolným tenistom na Slovensku sa za rok 2025 stal Samuel Arpáš.
Iba 18-ročný juniorský reprezentant vystriedal na tróne Barboru Váradyovú (za slobodna Balážovú), ktorá uspela v predchádzajúcich troch edíciách a aj v roku 2019.
Od obnovenia ankety v roku 2018 sa na listine jej víťazov objavili aj Ľubomír Pištej (2018) a Wang Yang (2021).
Mladučký víťaz o 10 bodov predstihol v ankete Barboru Váradyovú a o 22 bodov Ľubomíra Pišteja. Z 30 hlasovacích lístkov sa na 12 objavil na najvyššom stupienku, ale na 9 jeho meno v tomto hlasovaní nefigurovalo.
Dvakrát bronzový
Víťazný Arpáš dosiahol v uplynulom hodnotenom období viacero úspechov, pričom bol strojcom aj tých medailových. Na majstrovstvách Európy mládeže v Ostrave získal dve medaily – bronzovej hodnoty.
Bol lídrom družstva juniorov Slovenska pri obhajobe semifinálovej účasti a medzi štyri najlepšie dvojice sa dostal aj v miešanej štvorhre po boku Španielky Maríe Berzosovej.
Nečakal to
„Keď som sa to dozvedel, bol som určite rád. Nečakal som toto ocenenie, lebo aj ďalší kandidáti mali dobré výsledky. Potom to bolo už na hlasujúcich, komu z tých, čo mali úspešnú sezónu, dajú prednosť. Očividne som mal ich priazeň, ale anketu mohol vyhrať každý z nominovaných. Možno zavážilo to, že som mladý a už viacero rokov sa mi darí na vrcholných podujatiach, na ktorých som získal v roku 2025 aj medaily,“ uviedol k svojmu víťazstvu v hlavnej kategórii Arpáš pôsobiaci v nemeckom 1. FC Saarbrücken-TT.
Objav roka má 11 rokov
Ešte suverénnejší triumf mal Arpáš ako víťaz ďalšej kategórie. Mládežníkom roka sa stal opäť po roku. Veľký talent slovenského stolného tenisu obhájil prvenstvo, pričom dosiahol už tretie prvenstvo (2022, 2024, 2025).
„Objav roka je Adela Vašková. Po 3. mieste v ankete za rok 2024 tentoraz získala najviac bodov. Jedenásťročná hráčka ŠK ŠOG Nitra patrí medzi najväčšie talenty nášho stolného tenisu. Trénuje pod vedením Jarolíma Mika, Romana Grigela a Zuzany Grigelovej, ktorí oceňujú jej mimoriadnu pracovitosť, cieľavedomosť a športovú disciplínu,“ informoval web SSTZ.
Grigel a Hamran
V kategórii Tréner roka sa prvýkrát dočkal prvenstva kouč reprezentácie juniorov SR Roman Grigel, ktorý vystriedal Jaromíra Truksu, s troma triumfami (2019, 2021, 2024) zatiaľ najúspešnejšieho laureáta tejto kategórie.
Cena pre najlepšieho rozhodcu roka má naďalej len jediného držiteľa. Aj siedmykrát po obnovení ankety patrí Matejovi Hamranovi, ktorý počas roka 2025 zastával funkciu hlavného rozhodcu a zástupcu hlavného rozhodcu na mnohých medzinárodných podujatiach v zahraničí.
Aj Riapoš má cenu
Štvrtýkrát bola súčasťou ankety aj kategória Parastolný tenista roka, v ktorej po Jánovi Riapošovi (2022), Alene Kánovej (2023), dvojici Ján Riapoš – Peter Lovaš (2024) opäť zvíťazil Riapoš.
Historicky najúspešnejší predstaviteľ stolného tenisu telesne znevýhodnených športovcov si v roku 2025 vybojoval na ME v Helsingborgu titul vo štvorhre s Petrom Lovašom a striebro vo dvojhre. Spolu s Arpášom a Hamranom obhájili prvenstvá z predchádzajúceho ročníka ankety.