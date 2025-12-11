Rebríček, ktorý mnohých prekvapil. Toto je Top 15 najlepšie zarábajúcich športovkýň za rok 2025 - FOTO

Tenis zostáva jediným významným profesionálnym športom, v ktorom sú platy žien takmer na rovnakej úrovni ako u mužov.
TENIS: Roland Garros: finále - Coco Gauffová
Coco Gauffová si s víťaznou trofejou užíva triumf vo dvojhre žien na Roland Garros v Paríži. Foto: SITA/AP
Ženský šport nie je žiadnou výnimkou a aj do neho prúdia veľké peniaze. Podľa webu sportico.com medzi najlepšie zarábajúcimi športovkyňami sveta však už desaťročia dominuje tenis.

V rebríčku 15 najlepšie zarábajúcich žien za rok 2025 je až desať hráčok „bieleho športu“, čo je o jednu viac ako vlani. Nachádzajú sa tam aj dve golfistky a po jednej z basketbalu, gymnastiky a akrobatického lyžovania.

Coco Gauffová vedie už tretí rok po sebe s 31 miliónmi dolárov, tesne pred svojou rivalkou Arinou Sobolenkovou (30 miliónov dolárov).

Pätnástka najlepších zarobila tento rok odhadom 249 miliónov dolárov (približne 212 655 960 eur) z výhier, platov, bonusov a sponzorských zmlúv, čo je nárast o 12 percent.

Tenis zostáva jediným významným profesionálnym športom, v ktorom sú platy žien takmer na rovnakej úrovni ako u mužov.

Gauffová zarobila mimo kurtu odhadom 23 miliónov dolárov, okrem svojich ôsmich miliónov dolárov v podobe výhier.

V apríli založila vlastnú spoločnosť v spolupráci s talentovou agentúrou, aby riadila svoju kariéru po siedmich rokoch spolupráce s agentúrou Rogera Federera.

Spomenutá americká tenistka má bohatý zoznam sponzorov, ktorý zahŕňa viac ako tucet partnerov.

TOP 15 najlepšie platených športovkýň sveta za rok 2025 (v miliónoch dolárov):

  1. Coco Gauffová (USA), tenis – 31 miliónov dolárov = 8 na odmenách + 23 zo sponzorských zmlúv. V prepočte to je 26 475 240 eur.
  2. Arina Sobolenková (Bielorusko), tenis – 30 miliónov dolárov = 15 na odmenách + 15 zo sponzorských zmlúv. V prepočte 25 621 200 eur.
  3. Iga Swiateková (Poľsko), tenis – 23,1 miliónov dolárov = 10,1 na odmenách + 13 zo sponzorských zmlúv. V prepočte 19 728 324 eur.
  4. Eileen Guová (Čína), akrobatické lyžovanie – 23 miliónov dolárov = 20-tisíc € na odmenách + 23 miliónov zo sponzorských zmlúv. V prepočte
    19 642 920 eur.
  5. Čchin-wen Čeng (Čína), tenis – 20,6 milióna dolárov = 1,6 na odmenách + 19 zo sponzorských zmlúv. V prepočte 17 593 224 eur.
  6. Caitlin Clarková (USA) , basketbal – 16,1 milióna dolárov = 114-tisíc € na odmenách + 16 miliónov zo sponzorských zmlúv. V prepočte
    13 750 044 eur.
  7. Nelly Kordová (USA), golf – 14,7 milióna dolárov = 2,8 na odmenách + 11 zo sponzorských zmlúv. V prepočte 12 554 388 eur.
  8. Madison Keysová (USA), tenis – 13,4 milióna dolárov = 4,4 na odmenách + 9 zo sponzorských zmlúv. V prepočte 11 444 136 eur.
  9. Jelena Rybakinová (Kazach.), tenis – 12,6 milióna dolárov = 8,6 na odmenách + 4 zo sponzorských zmlúv. V prepočte 10 760 904 eur.
  10. Naomi Osaková (Jap.), tenis – 12,5 milióna dolárov = 2,5 na odmenách + 10 zo sponzorských zmlúv. V prepočte 10 675 500 eur.
  11. Simone Bilesová (USA), gymnastika – 11 miliónov dolárov = nič za odmeny + 11 miliónov zo sponzorských zmlúv. V prepočte 9 394 440 eur.
  12. Amanda Anisimová (USA), tenis – 10,8 miliónov dolárov = 7,3 na odmenách + 3,5 zo sponzorských zmlúv. V prepočte 9 223 632 eur.
  13. Jessica Pegulová (USA), tenis – 10,5 milióna dolárov = 5,5 na odmenách + 5 zo sponzorských zmlúv. V prepočte 8 967 420 eur.
  14. Venus Williamsová (USA), tenis – 10,2 milióna dolárov = 219-tisíc na odmenách + 10 miliónov zo sponzorských zmlúv. V prepočte
    8 711 208 eur.
  15. Atthaya Thitikulová (Thajsko), golf – 10,1 milióna dolárov = 7,6 na odmenách + 2,5 zo sponzorských zmlúv. V prepočte 8 625 804 eur.
Coco Gauffová tenis trofej pohár
Coco Gauffová z USA oslavuje s trofejou víťazstvo vo finálovom zápase French Tennis Open proti Bieloruske Aryne Sabalenkovej na štadióne Roland-Garros v Paríži. Francúzsko, 7. júna 2025. Foto: (AP Photo/Aurelien Morissard)
