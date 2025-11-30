Slovenský paralympijský výbor schválil menoslov reprezentantov na paralympijské hry v Taliansku 2026

V Bratislave sa konalo Valné zhromaždenie Slovenského paralympijského výboru (SPV). Jeho kľúčovými témami boli schválenie výpravy na zimné paralympijské hry Miláno – Cortina 2026 a predstavenie návrhu nových stanov.
Predseda SPV Ján Riapoš uviedol, že sa podarilo dať dokopy sumár zmien, ktoré si vyžiadala na jednej strane slovenská legislatíva, a na druhej dynamický vývoj v Medzinárodnom paralympijskom výbore (IPC).
O príprave na ZPH 2026 informoval vedúci štábu Tomáš Varga. Tá podľa jeho slov prebieha podľa harmonogramu. Zdôraznil však, že logisticky pôjde o najnáročnejšie hry, preto sa pre veľké vzdialenosti nepočíta s prepravou športovcov medzi klastrami, aby chodili povzbudiť kolegov v iných športoch, ako tomu bolo v minulosti.
Veľké očakávania
Hry sa uskutočnia v termíne od 6. do 15. marca, zúčastní sa ich okolo 600 športovcov, ktorí budú v šiestich športoch súťažiť o 79 medailových sád.
Slovensko má aktuálne zabezpečených šesť miesteniek v paraalpskom lyžovaní (tri mužské i ženské), po jednej v parasnoubordingu, paraseverskom (bežeckom) lyžovaní, zmiešaného tímu v curlingu na vozíku a v parahokeji. Posledný menovaný šport bude ako jediný mať svoj domov v Miláne. Väčšina športov bude v Cortine a bežecké lyžovanie v Predazzo.
„Najväčšie očakávania máme tradične v paraalpskom lyžovaní, kde bude súťažiť Alexandra Rexová, držiteľka bronzu z posledných MS, ako aj Miroslav Haraus a Marek Kubačka. Podobne v parasnoubordingu, kde Adam Krupa patrí do európskej špičky a verím, že aj svetovej. Aktuálne sa rieši ešte miestenka v biatlone pre Alexa Lajtmana, pre ktorého bude SPV žiadať bipartitnú kartu,“ uviedol Varga pre web paralympic.sk.
Následne predložil menoslov členov Slovenského paralympijského tímu (SPT) delegátom valného zhromaždenia, ktorí výpravu na ZPH Miláno – Cortina 2026 schválili.
Valné zhromaždenie ďalej zvolilo nového kontrolóra, keďže sa tejto funkcie vzdal Ján Bezecný. Pozíciu zastáva Adela Funková na obdobie rokov 2025 až 2030. Za nového člena SPV bol prijatý Slovenský zväz biatlonu.