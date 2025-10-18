Slovenké stolné tenistky na ME družstiev nepostúpili do semifinále, zastavili ich favorizované Rumunky

Púť slovenskej reprezentácie stolných tenistiek na majstrovstvách Európy družstiev v chorvátskom Zadare sa skončila vo štvrťfinále.Zverenky trénera Jaromíra Truksu im podľahli hladko 0:3, pričom získali iba jeden jediný set.
Ak by postúpili do semifinále, mali by istotu minimálne bronzu. Tú napokon získali favorizované Rumunky. Stretnutie malo jednoznačný priebeh.
Prvý aj tretí duel prehrali Ema Labošová aj Barbora Váradyová (rod. Balážová) hladko 0:3, keď nestačili na dvojku európskeho rebríčka Bernadette Szöcsovú resp. Andreeovu Dragomanovú. Získali pritom len 17 resp. 19 loptičiek.
Jediný set slovenského družstva si pripísala Tatiana Kukuľková, keď v súboji proti Elizabete Samarovej korigovala na priebežných 1:2, no podľahla jej 1:3. V prvom sete dominovala Rumunka, ďalšie tri už boli vyrovnané a rozhodovali sa v koncovke.
„Rumunky nie sú takpovediac naša šálka kávy. Za optimálnych podmienok by sme im mohli narobiť problémy, prípadne ich aj zdolať. S tým sme do toho išli. Zostavu sme určili na základe kolektívnej dohody. Proti Szöcsovej sme vyskúšali nášho žolíka Emu, ktorá trochu prepadla z nervozity a prílišného rešpektu. Ak by predviedla svoj nadštandardný až excelentný výkon, mohli sme sa o niečom baviť, ale jej súperka je záruka kvality. ‚Kuki‘ okrem úvodného odohrala tri tesné sety, bolo to vyrovnané a pre Samarovú rozhodne nie jednoduché. Mohlo sa to otočiť a v prípade jej výhry sme ich mohli viac potrápiť. Za stavu 1:1 by ani Dragomanová nebola až v takej pohode. Baša ju nedokázala najmä príjmom podania viac potrápiť, na servise však bola dobrá. Chcelo to od nej viac sa dostať do zápasu a byť nebezpečná,“ hodnotil kouč Truksa podľa oficiálneho webu Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).
„Prebojovali sme sa do osmičky a okrem úvodného stretnutia s Ukrajinou sme podali úžasné výkony. Bol to neuveriteľný šampionát, emotívny a pre nás úspešný, s čím sme až tak nepočítali, lebo na turnajoch sa nám až tak nedarilo. Dievčatá podali excelentné výkony a ukázali hernú vyspelosť, pomáhali si aj na lavičke. Teraz sme smutní, ale štvrťfinále je niečo navyše, takže celkovo prevláda u mňa famózny pocit,“ dodal.
Rumunky si v semifinále zmerajú sily s Holanďankami, druhú dvojicu tvoria Nemecko a Portugalsko. Medzi mužmi sa v semifinále predstavia Rumuni proti Slovincom a Nemci proti Francúzom.