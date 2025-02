Za titul majsterky Európy prišla odmena. Balážová vyhrala anketu Stolný tenista roka 2024

Víťazkou ankety Stolný tenista roka 2024 sa stala Barbora Balážová. Nadviazala na svoje prvenstvá z predchádzajúcich dvoch edícií a dosiahla víťazný hetrik. Balážová predtým uspela v ankete v roku 2019. Od jej obnovenia má na konte už štyri triumfy.

Barbora Balážová dosiahla v hodnotenom období viacero úspechov, z ktorých sa vyníma zisk zlata vo štvorhre žien s českou spoluhráčkou Hanou Matelovou na majstrovstvách Európy v rakúskom Linzi.

Balážová je prvou slovenskou stolnotenisovou európskou šampiónkou v ére samostatnosti. Okrem toho dosiahla viacero pódiových umiestnení na podujatiach série World Table Tennis vrátane deblového triumfu s Matelovou na WTT Feeder v anglickom Manchestri. S tradičnou českou partnerkou sa prebojovali aj na WTT Finals v Japonskej Fukuoke, kde štartovalo iba osem najlepších párov sveta.

„Tento rok som celkom aj očakávala, že by som v ankete mohla vyhrať, keďže mne jedinej sa podarilo stať majsterkou Európy. Určite to bol jeden z náročnejších rokov. V prvej polovici som zažila veľa športového sklamania, v druhej polovici prišlo zase veľa radosti. Triumfovať na európskom šampionáte v akejkoľvek kategórii je neskutočný úspech. Verím, že aj rok 2025 mi prinesie do života z osobnej či športovej stránky radosť a bude pokojnejší ako ten predchádzajúci,“ uviedla Balážová.

Náskok 46 bodov

Víťazka v hlasovaní zástupcov extraligových klubov, členov VV SSTZ aj reprezentačných trénerov o 46 bodov predstihla Tatianu Kukuľkovú a o 49 bodov Samuela Arpáša. Priepastný rozdiel vzišiel aj na základe toho, že len na troch z 25 hlasovacích lístkov Balážová nefigurovala na najvyššom stupienku.

Obrovský talent

Ešte väčší náskok v bodovaní mal víťaz ďalšej kategórie. Mládežníkom roka sa stal veľký talent slovenského stolného tenisu Samuel Arpáš, ktorý prevzal žezlo po Damiánovi Flórovi. Arpáš, ktorý vo švédskom Malmö získal na MEJ dve bronzové medaily (družstvá a štvorhra s Maďarom Balázsom Leiom).

Tretíkrát Truksa

V kategórii Tréner roka sa opäť dočkal prvenstva Jaromír Truksa. Po dvoch rokoch kraľovania Dalibora Jahodu uspel reprezentačný tréner žien Slovenska.

Jeho zverenky zažiarili najmä na ME v Linzi, kde k zlatu Barbory Balážovej pridala Tatiana Kukuľková po boku Natalie Bajorovej z Poľska bronz tiež vo štvorhre žien. Na MS družstiev v kórejskom Pusane skončili jeho hráčky tesne pred bránami osemfinále. Truksa ovládol túto kategóriu aj v rokoch 2019 a 2021.

Krstili kartičkami

Súčasťou slávnosti bol aj krst knihy s názvom „100 rokov, 100 rozhodcov, stovky zážitkov“, ktorej autorom je dlhoročný medzinárodný stolnotenisový rozhodca Marián Bystričan. Symbolicky rozhodcovskými kartičkami ju pokrstili predseda SSTZ Anton Hamran a predseda rozhodcovskej komisie SSTZ Stanislav Sládkovič.