Štefanec: Rozširovanie Európskej únie bol vždy úspešný príbeh, preto ho podporuje

Rozširovanie Európskej únie bol vždy úspešný príbeh, a to pre nové členské krajiny, ale aj pre tie, ktoré boli v Únii už dlhšie.

V rozhovore pre agentúru SITA to skonštatoval europoslanec, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie Ivan Štefanec (KDH) s tým, že z tohto dôvodu rozširovanie Únie podporuje.

Podľa neho je rozšírenie priestoru bezpečnosti, stability a prosperity dôležité pre všetkých. Preto je za to, aby každá európska krajina, ktorá splní potrebné podmienky, dostala šancu, aby sa mohla zúčastniť unikátneho mierového európskeho projektu.

Ukrajina sa k Únii približuje

„Som teda za rozšírenie Únie o krajiny Západného Balkánu. Samozrejme, jedným dychom všetci môžeme dodať len to, že musia splniť podmienky, ale sú naozaj veľmi blízko, či už Čierna hora, alebo Severné Macedónsko. A takisto aj krajiny východného partnerstva, ktoré ale zaznamenávajú diametrálne odlišný vývoj,“ povedal Štefanec.

Poukázal pritom na Bielorusko, ktoré označil za diktatúru.

„Ale na druhej strane Ukrajina, ktorá sa míľovými krokmi približuje k Únii, a takisto Moldavsko, ktoré je minimálne na rovnakej úrovni integračného procesu ako Ukrajina, je tu ďalej aj Gruzínsko, ktoré nedávno dostalo štatút kandidátskej krajiny – takže určite tie krajiny, ktoré klopú na dvere, by mali dostať šancu,“ skonštatoval Štefanec.

„Big Bang“ z roku 2004

Europoslanec doplnil, že podľa jeho názoru, keď príde k rozšíreniu Únie, tak to nebude o jednu krajinu, ale bude to podobné skôr „Big Bangu“ z roku 2004, keď bolo najväčšie rozšírenie Únie aj o Slovensko a ďalšej krajiny.

„Dátum, samozrejme, nikto nedokáže povedať presný. Hovorí sa skôr o konci dekády, o roku 2030, že to je taký horizont, kedy by mohlo prísť k ďalšiemu rozšíreniu. No a je to dôležité naozaj, nielen pre nové krajiny, ale aj pre to, aby aj Únia dostala nový impulz, nový zdroj rozvoja a aj aby sa ten priestor stability rozšíril,“ dodal Štefanec.