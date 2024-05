Štefanec: Právo veta v EÚ je podstatný inštitút, je potrebné ho zachovať vo viacerých oblastiach (video)

Právo veta v rámci Európskej únie je podstatnou položkou a podstatným inštitútom a jeho zachovanie súvisí priamo so zachovaním „európskej podstaty“ a ďalším rozvojom európskej spolupráce.

V rozhovore pre agentúru SITA to skonštatoval europoslanec uchádzajúci sa o znovuzvolenie Ivan Štefanec (KDH). Z tohto dôvodu je podľa neho dôležité právo veta zachovať vo viacerých oblastiach a väčšina členských štátov to ani nespochybňuje.

„Môj pohľad je na to taký, že musíme si zachovať rozhodovanie za účasti práva veta, teda inými slovami jednomyseľnosť v otázkach daní, kultúrno-etických otázkach, v otázkach rodinného práva, sociálnych témach. A tu som vždy, či som bol v parlamente slovenskom, alebo európskom, presadzoval takúto filozofiu. Zachovanie národných kompetencií v týchto oblastiach je kľúčové pre európsku spoluprácu,“ povedal Štefanec.

Na druhej strane sa podľa europoslanca veľa hovorí o tom, či právo veta používať alebo nepoužívať pri bezpečnostných otázkach a v zahraničnopolitických otázkach, keďže niektoré štáty to zneužívali.

„A je otázka do budúcná, keby sme nebodaj boli napadnutí, ako je napadnutá naša kandidátska krajina a potrebujeme sa rýchlo rozhodovať, rýchlo brániť, takže či potrebujeme sa dohadovať, aby niekto zneužíval takéto veci, alebo potrebujeme rýchlosť rozhodovania. A tu je naozaj na mieste táto diskusia v zahranično-politických témach a v témach bezpečnosti, pretože tie bezpečnostné témy to nie sú len otázky priameho útoku, to sú otázky boja proti dezinformáciám, otázky kybernetických útokov, ako sme boli toho svedkom aj nedávno na Slovensku,“ skonštatoval Štefanec.

Dodal, že práve v tejto oblasti potrebujeme zadefinovať, kedy právo veta potrebujeme a kedy nie.