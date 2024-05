Štefanec: Slovensko za 20 rokov v EÚ dostalo 30 miliárd eur investícií

Slovensko za 20 rokov v Európskej únii dostalo 30 miliárd eur investícií a 80 percent našich verejných investícií je z európskych zdrojov. V rozhovore pre agentúru SITA to zdôraznil europoslanec uchádzajúci sa o znovuzvolenie Ivan Štefanec (KDH).

Peniaze na vzdelanie

Podľa neho je dôležité, aby aj táto kohézna politika zameraná na vyrovnávanie rozdielov medzi silnejšími a menej rozvinutými častiam únie pokračovala. Štefanec podľa vlastných slov podporuje, aby čo najviac peňazí z rozpočtu EÚ išlo na vzdelanie.

„Pretože to je naša budúcnosť. Nielen na Slovensku, ale v celej Únii. To najhodnotnejšie, čo máme, sú mozgy ľudí, a keď ich dokážeme stimulovať, keď im, hlavne mladým, dáme čo najlepšie vzdelanie, tak sa nám to v dobrom všetkým vráti,“ povedal europoslanec.

Ďalšie kľúčové oblasti

Kľúčové sú však podľa neho aj ďalšie oblasti. „Je to digitalizácia, ktorá tiež určuje náš vývoj. Je tu ochrana životného prostredia, žijeme naozaj v takej digitálnej a environmentálnej tranzícii, v takej veľmi rýchlo meniacej sa dobe. A je dôležité, aby sme tieto výzvy zvládli,“ vyhlásil Štefanec.

Podľa europoslanca netreba pri distribúcii európskych zdrojov zabudnúť na našich farmárov, pretože podpora farmárov to je aj rozvoj vidieka a to je aj otázka bezpečnosti. „Potravinová sebestačnosť v Európe, to znamená aj bezpečnostnú otázku,“ dodal Štefanec.