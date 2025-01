Štát nespravuje zaistený majetok efektívne, NKÚ odporúča inšpirovať sa Českom a novelizovať legislatívu

V rámci kontroly fungovania Úradu pre správu zaisteného majetku Najvyšší kontrolný úrad skonštatoval, že predmetný majetok môže v reálnom čase strácať hodnotu, štát môže mať pri jeho dlhodobej správe významné finančné náklady a bez súhlasu vlastníka ho ani nie je podľa platného zákona možné predať.

Ako ďalej NKÚ pripomenul, úrad zriadený v roku 2021 má v správe majetok na základe rozhodnutí súdov či prokurátorov s cieľom chrániť ho pred spreneverou, prevodom, stratou alebo poškodením počas trestného konania. Podľa kontrolórov by sa však štát mohol pri fungovaní úradu inšpirovať praxou napríklad v Českej republike a novelizovať príslušnú legislatívu tak, aby sa štát pri správe zaisteného majetku správal ako dobrý hospodár.

Problém s vozidlami

Problém správy zaisteného majetku je podľa NKÚ najvypuklejší pri zaistených motorových vozidlách, ktorých hodnota významne klesá. Úrad pritom spravuje aj automobily, ktoré mali už pri zaistení veľmi nízku hodnotu. Stará sa aj o vozidlá zaistené ešte v roku 2021, pričom náklady na ich správu sú pravdepodobne vyššie, ako môže byť výnos z ich prípadného predaja po právoplatnom odsúdení a konečnom rozhodnutí o prepadnutí majetku. Priemerná dĺžka správy zaisteného auta je podľa NKÚ viac ako 440 dní.

„Včasným predajom by sa dosiahol vyšší výnos a bezpochyby by sa vďaka tomuto kroku znížili náklady na správu zaisteného majetku. Slovenská legislatíva však kladie dôraz na osobitný význam majetku pre dotknutú osobu. V Českej republike v prípade zaisteného majetku, ako je motorové vozidlo a elektrozariadenie, nie je potrebný súhlas obvineného k ich predaju,“ uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Nepresná evidencia

Výnos z dražby zaisteného majetku by podľa neho bol uložený do depozitu a v prípade, že dotknutá osoba by nebola právoplatne odsúdená, bol by jej vyplatený. NKÚ pri výkone auditu v úrade narazila aj na nepresnú evidenciu zaisteného majetku, chýbajúce doložky vykonateľnosti rozhodnutí o jeho zaistení či využívanie bezpečnostných schránok bez platnej zmluvy.

Okrem toho napríklad jeden zo správcov zaistených obchodných podielov nemal podľa kontrolórov na celý čas správy uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu s primeraným poistným krytím. Evidenciu zaisteného majetku vykonáva podľa výsledku kontrol na úrade osem správcov, údaje si vedú v jednoduchých excelovských tabuľkách.

Digitalizácia

„Keďže zákon taxatívne neurčuje, akým spôsobom má úrad viesť evidenciu, kontrolóri odporúčajú ministerstvu spravodlivosti v spolupráci s úradom pre zaistený majetok zabezpečiť digitalizáciu procesov, ktoré by umožňovali aj prípadné ohodnocovanie majetku,“ povedal Andrassy.

NKÚ pripomenul, že Úrad pre správu zaisteného majetku začína vykonávať správu zaisteného majetku na základe doručeného vykonateľného rozhodnutia o zaistení majetku vydaného príslušným súdom alebo prokurátorom, ktorí môžu takéto rozhodnutie vydať aj cez víkend či v dňoch pracovného voľna.

Majetkové práva

„Zákon ani úrad v rámci interných postupov nerieši, čo v takýchto prípadoch. Zaistený majetok tak dočasne čaká na odovzdanie úradu priamo na polícii či na finančnej správe,“ zdôraznil Andrassy s tým, že úrad zabezpečuje najčastejšie správu nehnuteľností – bytov, rodinných domov, nebytových priestorov, ako aj pozemkov, motorových vozidiel a rôznych prívesov a návesov.

„Spravuje aj majetkové práva v podobe zaistených obchodných podielov, cenné papiere, financie na účtoch v bankách či virtuálne meny. Podľa údajov z výročnej správy úradu koncom roka 2021 sa úrad venoval 56 prípadom, na konci roka 2023 to už bolo bezmála 350 prípadov zaisteného majetku,“ doplnil šéf NKÚ. Úrad v rámci svojej pôsobnosti podľa NKÚ nerozlišoval náklady na svoju prevádzku a zvlášť náklady súvisiace so správou zaisteného majetku.

Výdavky

„Najvyššiu položku v rozpočte bežných výdavkov za celé kontrolované obdobie tvorili osobné náklady, napríklad za rok 2023 boli vo výške viac ako 845-tisíc eur. Úrad mal minulý rok popri 21 zamestnancoch v trvalom pracovnom pomere taký istý počet dohodárov,“ uviedol Andrassy.

NKÚ však podľa neho upozorňuje, že dohodári nie sú koncepčným riešením pre fungovanie štátnej inštitúcie. „Celkové náklady na dohody za kontrolované obdobie (vrátane prvého polroka 2024) boli viac ako 206-tisíc eur,“ dodal predseda NKÚ.