Španieli o tesnom triumfe nad Slovákmi: "Tárrega potlačil slovenskú rebéliu" - FOTO

Dva rozdielne polčasy prinieslo úvodné vystúpenie Slovenska na majstrovstvách Európy do 21 rokov v Bratislave. Zatiaľ čo v prvom polčase pôsobili Slováci zakríknuto a nechali si streliť v rýchlom slede dva góly z nedostúpenia hráčov pred bránkou, po zmene strán predviedli futbalovú modernu, vyrovnali na 2:2 a boli blízko, aby vzali Španielom prvé body v súťažnom zápase v tejto vekovej kategórii od roku 1996.

Agónia a utrpenie

Hlavička Césara Tárregu z 90. min po rohovom kope Španielov napokon znamenala tesné víťazstvo favorita na zisk titulu. „Tárrega potlačil slovenskú rebéliu,“ napísal športový denník Marca v titulku k otváraciemu zápasu ME na Tehelnom poli a ďalej pokračoval: „Víťazstvo sa zrodilo v agónii a s utrpením a pritom po polhodine hry sa zdalo byť všetko v poriadku. Cieľ sme dosiahli, ale stále je pred nami veľa práce. Slovensko tlačilo Španielsko na hranicu možností a spôsobilo mu extrémne utrpenie. A to bolo niečo neočakávané od tímu, ktorý prehrával do 20. minúty 0:2 a zdalo sa, že je na kolenách.“

Hrozil šmyk

Ďalší španielsky web Mundo Deportivo to videl takto: „Hrozillo pošmyknutie hneď na úvod, ale Tárrega zachránil La Rojitu. Debutové zápasy na veľkých turnajoch sú náročné pre favoritov, najmä keď majú proti sebe nabudených domácich. Treby byť obizretný a vyhnúť sa hneď skraja problémom.“

Španielsky tréner Santi Denia priznal, že jeho tím v druhom polčase nehral podľa predstáv, ale nevzdal boj o víťazstvo a bol odmenený „Takmer sme zaplatili za stratu koncentrácie na začiatku druhého polčasu. Tak trochu som však očakával, že v určitej fáze zápasu to budeme mať ťažké a trpieť. Som šťastný, že sme bojovali do konca a zvíťazili sme. Gól zo štandardnej situácie, keď zostáva málo času, je čistá radosť, pretože vám vyrieši zápas. Palivo sa už vyčerpalo. Ale zlepšenie našej hry a rýchlejší pohyb s loptou bude jedna z našich zbraní. Ak mám byť úprimný, Slováci boli veľmi dobrí a očakávam, že na tomto turnaji postúpia do vyraďovacej fázy,“ vravel Denia podľa webu Mundo Deportivo.

Vedeli, čo bude kľúčové

Strelec prvého španielskeho gólu Marc Pubill podľa webu UEFA poznamenal: „Náročný zápas, ale bojovali sme do konca a boli odmenení šialeným gólom. Pred zápasom sme si hovorili, že zvládnuť úvodný zápas bude kľúčové pre pokračovanie a prípadný úspech na ME. Som rád, že sme to zvládli.“

Slováci pokračujú na ME do 21 rokov v sobotu v Trnave od 21.00 h súbojom proti Talianom, Španieli v rovnaký deň o tri hodiny skôr v Bratislave nastúpia proti Rumunom.