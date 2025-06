Čo rozhodlo o prehre Slovenska? Prespatý začiatok aj nekoncentrácia na konci, znie z domáceho tábora - VIDEO, FOTO

Bol to takmer zápas dvoch rozdielnych polčasov. Takmer preto, že chýbalo pár sekúnd, aby mohlo byť toto tvrdenie definitívne. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v stredajšom úvodnom vystúpení na „domácom“ európskom šampionáte s tímom Španielska 2:3, pričom rozhodujúci presný zásah inkasovali v poslednej minúte.

Sústredenie na zvyšné dva zápasy

Favorizovaní Španieli viedli krátko po úvodnej štvrťhodine už 2:0 a zdalo sa, že to pre nich bude bezproblémový vstup do turnaja. Lenže slovenskí „sokolíci“ v úvode druhého polčasu dvomi gólmi vyrovnali na 2:2 a neskôr mali niekoľko sľubných akcií, ktoré však nedotiahli do gólového konca. V 90. minúte kopali Španieli rohový kop a hoci ho nezahrali ideálne, nakoniec dostali loptu za chrbát slovenského brankára Ľubomíra Belka.

„Mali sme veľkú smolu. Dnes sme sa veľmi snažili a myslím si, že sme si bod zaslúžili. Bolo to trochu podobné ako v poslednom priateľskom zápase proti Slovinsku, keď sme inkasovali gól v poslednej minúte. Musíme sa zlepšiť v koncentrácii a rýchlo si posúvať loptu,“ povedal podľa webu Európskej futbalovej únie (UEFA) Tomáš Suslov, ktorý v úvode druhého polčasu vyrovnal z pokutového kopu na 2:2.

Kentoš bol na hráčov hrdý

Ocenil kvalitu španielskeho tímu, hoci v druhom polčase slovenskí futbalisti pôsobili mnohokrát kvalitnejším dojmom ako nádeje z La Ligy. Najmä spomenutý Suslov, Leo Sauer či Nino Marcelli by boli hviezdy aj v súčasnom španielskom tíme.

„Španielsko na nás v prvom polčase tlačilo. Majú veľa kvalít s hráčmi z La Ligy, takže musíme rešpektovať kvalitu našich súperov. V polčase sme si povedali, že musíme bojovať jeden za druhého, pretože dobrý výsledok je stále možný. Ešte máme pred sebou dva zápasy, takže sa na ne musíme sústrediť,“ dodal Suslov.

Trénera Jaroslava Kentoša mrzelo, že jeho družina „akoby prespala“ začiatok stretnutia. V opačnom prípade mohol byť výsledok priaznivejší z pohľadu Slovákov. Zvlášť, keď domácich začali tlačiť dopredu aj zaplnené tribúny bratislavského štadióna na Tehelnom poli.

„Boli sme veľmi pasívni, inkasovali sme dva góly, ale vrátili sme sa do zápasu. Sme smutní z tretieho gólu Španielska, ale som na chlapcov hrdý, pretože zo seba vydali všetko. Hrali s vášňou. Samozrejme, s výsledkom nie sme spokojní, keďže sme boli blízko k bodu,“ skonštatoval Kentoš.