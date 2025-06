Program a výsledky ME vo futbale do 21 rokov na Slovensku - VIDEO, FOTO

Najbližší program – ME vo futbale do 21 rokov na Slovensku streda 11. júna 2025 A-skupina SLOVENSKO – Španielsko (18.00 / Bratislava)

Slovensko od 11. do 28. júna 2025 hosti ME vo futbale do 21 rokov, na ktorých hrá 16 tímov rozdelených do štyroch skupín. Základná A-skupina sa hrá v Bratislave a Trnave za účasti SLOVENSKA, Španielska, Talianska a Rumunska.

„Béčko“ hostia Dunajská Streda aj Nitra a fanúšikovia uvidia Nemecko, Slovinsko, Česko a Anglicko. Súboje C-skupiny v Trenčíne a Žiline zvádzajú Portugalsko, Francúzsko, Poľsko a Gruzínsko. Dueli „déčka“ medzi Ukrajinou, Dánskom, Fínskom a Holandskom hostia Košice a Prešov.

V základnej skupine hrá každý s každým jeden zápas a každá krajina teda v skupine absolvuje tri stretnutia Prvé dva tímy zo všetkých štyroch skupín postúpia do štvrťfinále, ktoré sa hrá 21. a 22. júna. Semifinále je na programe v stredu 25. júna a turnaj vyvrcholí v sobotu 28. júna finálovým zápasom na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Formát so 16 účastníkmi sa prvýkrát použil na Eure v roku 2021, predtým sa turnaja mohlo zúčastniť 8 a neskôr 12 krajín. ME vo futbale do 21 rokov sa na Slovensku hrajú druhýkrát, predtým sa turnaj tejto vekovej krajine u nás uskutočnil v roku 2000. Zverenci trénera Dušana Radolského vtedy v súboji o bronz podľahli Španielsku 0:1. Program a výsledky ME vo futbale do 21 rokov na Slovensku hrá sa od 11. do 28. júna Streda 11. júna 2025 A-skupina SLOVENSKO – Španielsko (18.00 / Bratislava)

Taliansko – Rumunsko (21.00 / Trnava) C-skupina Poľsko – Gruzínsko (21.00 / Žilina)

Portugalsko – Francúzsko (21.00 / Trenčín)

Taliansko – Rumunsko (21.00 / Trnava) C-skupina Poľsko – Gruzínsko (21.00 / Žilina)

Portugalsko – Francúzsko (21.00 / Trenčín)

Štvrtok 12. júna 2025 B-skupina Česko – Anglicko (21.00 / Žilina)

Nemecko – Slovinsko (21.00 / Dunajská Streda) D-skupina Ukrajina – Dánsko (18.00 / Prešov)

Fínsko – Holandsko (21.00 / Košice)

Sobota 14. júna 2025 A-skupina Španielsko – Rumunsko (18.00 / Bratislava)

SLOVENSKO – Taliansko (21.00 / Trnava) C-skupina Francúzsko – Gruzínsko (21.00 / Žilina)

Portugalsko – Poľsko (21.00 / Trenčín)

Nedeľa 15. júna 2025 B-skupina Anglicko – Slovinsko (18.00 / Nitra)

Česko – Nemecko (21.00 / Dunajská Streda) D-skupina Fínsko – Ukrajina (18.00 / Košice)

Holandsko – Dánsko (21.00 / Prešov)

Utorok 17. júna 2025 B-skupina Rumunsko – SLOVENSKO (21.00 / Bratislava)

Španielsko – Taliansko (21.00 / Trnava) C-skupina Francúzsko – Poľsko (18.00 / Žilina)

Gruzínsko – Portugalsko (21.00 / Trenčín)

Streda 18. júna 2025 B-skupina Slovinsko – Česko (21.00 / Dunajská Streda)

Anglicko – Nemecko (21.00 / Nitra) D-skupina Holandsko – Ukrajina (18.00 / Prešov)

Dánsko – Fínsko (21.00 / Košice)

Sobota 21. júna 2025 Štvrťfinále víťaz C-skupiny / druhý tím z D-skupiny (18.00 / Žilina)

víťaz A-skupiny / druhý tím z B-skupiny (21.00 / Trnava)

Nedeľa 22. júna 2025 Štvrťfinále víťaz B-skupiny / druhý tím z A-skupiny (18.00 / Dunajská Streda)

víťaz D-skupiny / druhý tím z C-skupiny (21.00 / Prešov)

Streda 25. júna 2025 Semifinále víťaz štvrťfinále 1 – víťaz štvrťfinále 2 (18.00 / Bratislava)

víťaz štvrťfinále 3 – víťaz štvrťfinále 4 (21.00 / Košice)