Slovensko na ME vo futbale do 21 rokov - program, výsledky / VIDEO, FOTO

Slovensko druhýkrát v histórii hostí ME vo futbale do 21 rokov, turnaj prebieha od 11. do 28. júna a zverenci trénera Jaroslava Kentoša postupne v základnej A-skupine nastúpia proti Španielsku, Taliansku a Rumunsku.

V nominácii slovenskej „21“ figurujú viaceré výrazné mená vrátane Tomáša Suslova z Hellasu Verona, ktorý pomohol klubu k záchrane v Serie A. Z pôvodného širšieho výberu vypadli obranca Sebastian Kóša a stredopoliar Dominik Veselovský.

Na turnaji hrá 16 tímov rozdelených do štyroch základných skupín a do štvrťfinále postúpia dva najlepšie z každej. Finále sa hrá 28. júna na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.