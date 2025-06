Tabuľky ME vo futbale do 21 rokov na Slovensku (A-skupina, B-skupina, C-skupina, D-skupina)

ME vo futbale do 21 rokov sa na Slovensku hrajú od 11. do 28. júna. Súboje v základných skupinách štartujú prvými zápasmi 11. a 12. júna, potom sa hrá 14. a 15. júna a posledné tretie zápasy 17. a 18. júna. Do štvrťfinále (hrá sa 21. a 22. júna) postúpia z každej zo štyroch skupín dva najlepšie tímy. Semifinálové zápasu sú na programe 25. júna a turnaj vyvrcholí 28. júna, kedy sa na Národnom štadióne v Bratislave hrá finále.

ME vo futbale do 21 rokov – tabuľky základných skupín