Španielski mladíci majú vždy najvyššie ambície, aj keď im chýba elita z FC Barcelona

Španielsko je vo futbalovej kategórii do 21 rokov dlhodobo stály adept na zisk titulu. Nebude to inak ani na začínajúcich sa majstrovstvách Európy na Slovensku a práve Španieli budú v stredu večer od 18.00 h prvým súperom Slovákov v A-skupine v Bratislave.

Španielsko od roku 1986 do roku 2018 stálo šesťkrát vo finále ME do 21 rokov a päťkrát bol z toho titul majstrov Európy. Zatiaľ naposledy Španieli vyhrali ME v tejto vekovej kategórii v roku 2019, keď vo finále zdolali Nemcov 2:1.

Zatiaľ posledný titul v roku 2019

Z vtedajšieho tímu trénera Luisa de la Fuenteho traja hráči figurovali vo výbere toho istého muža, ktorý pred necelým rokom vyhral majstrovstvá Európy aj v seniorskej kategórii. Boli nimi brankár Unai Simón a ofenzívni hráči Dani Olmo a Mikel Oyarzabal.

V aktuálnom mužstve trénera Santiho Deniu chýbajú najväčšie španielske mladícke hviezdy z FC Barcelona Pau Cubarsí, Gavi, Lamine Yamal, Ansu Fati a Fermin López. Z tímu aktuálneho španielskeho majstra a šampióna Španielskeho kráľovského pohára majú iba dvojicu Gerard Martín – Pablo Torre.

Zo zahraničných klubov pozvali na Slovensko štyroch hráčov – obrancov Rafu Marína (SSC Neapol) a Huga Buena (Feyenoord Rotterdam/Hol.) a ofenzívnych hráčov Andrésa Garcíu (Aston Villa/Angl.) a Matea Josepha (Leeds United/Angl.).

Prehra s Ukrajinou

V jedinom prípravnom zápase pred ME 2025 prehrali Španieli s Ukrajincami 0:1 a tréner Denia pre španielske médiá vyhlásil:

„Mám z toho zápasu pachuť v ústach a urobíme z toho určité závery. Verím, že nám to pomôže robiť lepšie rozhodnutia v ďalších zápasoch. Musíme viac dominovať v hre s loptou a tiež sa zlepšiť v obrane.“

Séria bez výhry

Mladí Španieli aktuálne ťahajú sériu troch zápasov bez víťazstva po predchádzajúcej remíze s Čechmi (2:2) a prehre s Nemcami (1:3). Šesť inkasovaných gólov v troch zápasoch dáva záver, že treba zlepšiť defenzívu.

„Budeme musieť brániť trochu viac vpredu a celkovo poskytnúť lepšie riešenia aj pre útok. Celkový herný prejav musí vyzerať lepšie,“ zhodnotil Denia pre Mundo Deportivo.