Slováci môžu byť podľa expertov čierny kôň na ME vo futbale do 21 rokov. Treba v seba veriť, odkazujú bývalí futbalisti

Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov sa začnú o hodinu, keď sa odpíska výkop prvého zápasu medzi domácim Slovenskom a Španielskom o 18.00 h.

Naposledy sme tento turnaj hostili pred 25 rokmi, história sa tak zopakovala po štvrťstoročí. Tentoraz sa odohrá dokopy 31 zápasov na ôsmich štadiónoch a rovnomernom počte miest.

Tím komentátorov a expertov sa s webom sport.sk podelil o svoje očakávania od celého turnaja, ale aj aké výkony chcú vidieť od slovenských „sokolíkov“.

Hrať sa dá s každým

Bývalý futbalista a súčasný ambasádor šampionátu Vratislav Greško spomínal, že s nimi v roku 2000 nikto nepočítal.

„V jednom momente to vyzeralo, že sme ostali na pokraji záujmu a potom cesta smerom hore bola úžasná. Keď začínate pred 200 fanúšikmi a končíte pred 16-tisíc, tak to sa asi nedá zabudnúť,“ uviedol.

Terajšej generácii odkázal veriť v samých seba. „A je jedno, čo sa bude diať. Dokázali sme, že sa dá hrať s každým – nielen v súťažných zápasoch, ale aj v kvalifikácii a prípravných stretnutiach, kde sme ľudí naozaj dokázali dostať na našu stranu,“ priblížil Greško.

Nech sa zomkne celé Slovensko

„Myslím si, že Slovensko by mohlo byť ‚čiernym koňom’ na domácom turnaji,“ povedal komentátor Michal Jantoška. „Verím, že sa dostaneme veľmi ďaleko.“

Želá si, aby naši futbalisti získali zlato, hoci vie, že to bude náročné. Stačí, ak si to všetci chalani užijú a aby sa Slovensko zomklo ako krajina.

Dôležitý je úvodný zápas, čiže meranie síl so Španielskom. „Vždy máte čo stratiť. Nikdy sme nešli do zápasu s tým, že dnes nemáme čo stratiť, lebo súper je favorit. Vždy máte čo stratiť. A prvý zápas je veľmi dôležitý, lebo v skupine sú len tri stretnutia a určí možno celý vývoj,“ avizoval Greško.

Podpora od divákov

Komentátor Pavol Gašpar verí v postup. „Aspoň jeden zápas mimo skupiny. Keď postúpime, tak to by znamenalo veľmi veľkú vec. Bolo by to veľké pre vysielateľa, organizátorov a pre celý slovenský futbal – bol by to veľmi veľký úspech.“

Ďalší exfutbalista Peter Ďuriš potvrdil, že konkurencia je veľmi silná. Preto by bol hrdý na niečo iné, čo s tým súvisí.

„Keď naši fanúšikovia vstanú po zápase a všetci im zatlieskajú. To bude pre mňa, a ja si myslím, že aj pre nich, najväčšia odmena,“ dodal pre spomínané médium.