SNS bude uvažovať o vlastnom kandidátovi na prezidenta, tvrdí predseda národniarov Danko (video)

Slovenská národná strana (SNS) bude uvažovať o vlastnom kandidátovi na prezidenta, ak sa koalícia nezhodne na spoločnom kandidátovi.

V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol predseda národniarov Andrej Danko. Dodal, že si myslí, že by bolo dobré, ak by kandidoval predseda strany Smer-SD Robert Fico. V hnutí Progresívne Slovensko (PS) sa o prípadnej nominácii na post prezidenta bude podľa jeho predsedu Michala Šimečku diskutovať na predsedníctve strany a následne sa vyjadria.

Danko sa tiež vyjadril k svojim vyjadreniam o zmene priamej voľby prezidenta občanmi na voľbu hlavy štátu Národnou radou SR. Šéf SNS si nemyslí, že sa mu podarí presadiť voľbu prezidenta parlamentom.

Poukázal na to, že to tak je napríklad v Maďarsku a iných štátoch, a nemyslí si, že je to nejaký problém. Doplnil, že ak by to tak bolo, hlava štátu by si nemohla dovoliť to, čo urobila Zuzana Čaputová s Rudolfom Huliakom (prezidentka odmietla vymenovať nominanta SNS Huliaka na post ministra životného prostredia a trvala na inej nominácii, napokon envirorezortu šéfuje Tomáš Taraba – pozn. SITA).