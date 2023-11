Šéf progresívcov Šimečka nepočul jediný argument pre rozdelenie RTVS, nie je to jednoduchá vec a mala by ďalekosiahle dôsledky (video)

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka skonštatoval, že nepočul jediný argument pre rozdelenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

V relácii verejnoprávneho vysielateľa O 5 minút 12 zdôraznil, že to nie je jednoduchá vec a myslí si, že by to malo ďalekosiahle dôsledky. Jediný dôvod, ktorý si šéf progresívcov vie predstaviť, je úsilie vlády o ovládnutie verejnoprávneho vysielateľa. Reagoval tak na avizovaný zámer vlády na rozdelenie RTVS na televíziu a rozhlas, prípadne zámer inak posilniť verejnoprávnosť RTVS.

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko uviedol, že RTVS je strategická vec a pripustil, že rozdelenie je jedna z ciest. Zatiaľ to podľa neho ale nie je isté riešenie. On sám by bol zástancom štátnej televízie, v prípade RTVS mu prekáža napríklad limit na reklamu, ktorý podľa neho zvýhodňuje komerčné televízie.

„Pozrite sa v akých priestoroch ste. Veď Vám to o chvíľu padne na hlavu,“ obrátil sa Danko na moderátorku Martu Jančkárovú. Rozdelenie podľa Danka je liekom. Vníma to ako snahu o poriadok v RTVS a odstavenie tých, ktorí sú „nacucnutí“ na RTVS. Narážal na spoločnosti, ktoré sú napojené na RTVS.

