Exposlankyňa Tabák sa pochválila lukratívnym flekom. Reakcia odborníka na novú posilu ministerstva športu

O čom sa doposiaľ len šepkalo, je teraz oficiálne! Exposlankyňa Národnej rady SR Romana Tabák potvrdila, že od januára 2024 bude pôsobiť na novom ministerstve cestovného ruchu a športu.

Predseda SNS Andrej Danko už avizoval, že ministrom pre cestovný ruch a šport má byť šéf bratislavského letiska Dušan Keketi. Vzápätí bývalá poslankyňa Romana Tabák informovala, že bude tiež pôsobiť na tomto rezorte a nie na ministerstve životného prostredia ako sa nedávno špekulovalo.

„Som späť! Od januára 2024 budem pôsobiť na novom ministerstve. MINISTERSTVO športu a cestovného ruchu. Chcem vyvrátiť nezmysel, ohľadom mojej práci na Ministerstve životného prostredia SR,“napísala Tabák na sociálnej sieti. Doplnila, že sa chce venovať oblasti športu.

Na názor ohľadom nástupu extenistky na nové ministerstvo cestovného ruchu a športu sme sa pýtali aj odborníka.

„Dalo sa to očakávať. Nakoniec pani Tabák podporovala Andreja Danka a Slovenskú národnú stranu,“ hovorí v úvode politológ Radoslav Štefančík. „Vzhľadom na to, že sa zrejme v živote nevie uplatniť inak, tak čaká na nejakú dobre platenú štátnu funkciu, aby jej nasledujúce štyri roky bolo rovnako dobré ako predtým,“ dodal ďalej odborník.

Pritom Tabák len nedávno spustila na sociálnej sieti hlasovanie o tom, či by mala byť štátnou tajomníčkou na rezorte športu. Vtedy ale popierala, že by mala podobnú motiváciu. „Môj politický cieľ nie je byť štátna tajomníčka. Môj cieľ je kandidovať do eurovolieb,“napísala nám vtedy extenistka.

Podľa politológa sa ale nevylučuje, že by Tabák zastávala funkciu na ministerstve športu a paralelne kandidovala aj do eurovolieb. „Kandidátov v eurovoľbách môže byť viac. Ak Andrej Danko bude na prvom mieste, tak pani Tabák môže byť na ďalších miestach, je teda úplne pochopiteľné, že sa môže uchádzať o túto funkciu. Keďže Andrej Danko bude chcieť dostať stranu SNS do Európskeho parlamentu, bude hľadať zvučné mená,“ vysvetľoval Štefančík.

Politológa sme sa pýtali aj na to, ako hodnotí nápad o vytvorení samostatného ministerstva pre cestovný ruch a šport. „Celé to ministerstvo je nezmysel. Táto vláda sľúbila šetrenie verejnými financiami, respektíve zodpovedné nakladanie s financiami, ale vytváranie ministerstva sú plus ďalšie výdavky na byrokratický aparát. Zaťaží to teda štátny rozpočet,“ odpovedal Štefančík.

