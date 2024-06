Smer-SD posilnil a jedna z vládnych strán výrazne oslabila, až dva subjekty by z parlamentu vypadli

Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, vyhrala by ich strana Smer-SD, ktorá posilnila z aprílových 21,1 na 24,2 percenta hlasov. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre TV Markíza. Posilnilo aj druhé Progresívne Slovensko (PS), v apríli bolo tesne pod 20 percentami (19,7), teraz je to 21,6 percenta.

Výrazne si pohoršil tretí Hlas-SD, z 18 na 14,5 percenta. Do parlamentu by sa ešte dostali hnutie Republika (7,3 %), KDH (6,6 %), Sloboda a Solidarita (6,1 %) a Maďarská aliancia (5,2 %). Zo súčasných parlamentných strán by päťpercentnú hranicu neprekročili SNS (4,7 %) a ani Matovičovo hnutie Slovensko (4,1 %) – v apríli boli oba politické subjekty nad piatimi percentami.

Smer-SD by podľa prieskum získal 43 mandátov, Progresívne Slovensko by v parlamente malo 38 kresiel, Hlas-SD 25, Republika 13, KDH a SaS po 11 a Maďarská aliancia 9.