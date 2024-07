Smer by vyhral voľby s náskokom takmer troch percent, matovičovci a SNS by z parlamentu vypadli

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom júna, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 25,2 percenta hlasov. Vplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorý zverejnil Denník N.

Podľa prieskumu by oproti súčasnej situácii z parlamentu vypadlo hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktoré by získalo len 4,1 percenta hlasov a tiež SNS so ziskom 3,1 percenta hlasov. Naopak, mimoparlamentná Republika by bola v zákonodarnom zbore prítomná na základe zisku 6,8 percenta voličských hlasov.

Na druhom mieste by sa vo voľbách umiestnilo Progresívne Slovensko, ktoré by obdržalo 22,3 percenta hlasov. Nasledujú Hlas-SD (13,5), už spomenutá Republika, KDH (6,3) a do parlamentu by sa dostala aj SaS (6,1). Kvórum potrebné na účasť v zákonodarnom zbore by naopak neprekročili Demokrati (4, 7) ani Maďarská aliancia (4,1 percenta).