Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy

Slovensko sa stalo jedným z prvých členských štátov Európskej únie, kde je v ústave jasne definované pohlavie muža a ženy.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Vyhlásenie Andreja Danka
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Foto: Archívne, SITA/Tomáš Susko
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Ústava SR prešla v histórii viacerými novelizáciami, avšak aktuálna zmena predstavuje zásadný a historický krok. V reakcii na schválenú novelizáciu ústavy to uviedla koaličná Slovenská národná strana (SNS) s tým, že Slovensko sa stalo jedným z prvých členských štátov Európskej únie, kde je v ústave jasne definované pohlavie muža a ženy.

„Oceňujeme tiež posilnenie zásady rovnakého ohodnocovania žien, a to vrátane zohľadnenia vzdelávacích procesov a možností ich uplatnenia v spoločnosti,“ uviedla SNS s tým, že ďakuje každému poslancovi Národnej rady SR, ktorý svojím hlasom prispel k schváleniu tejto ústavnej zmeny.

SNS chce v podobných témach pokračovať

„Slovensko tak opäť ukázalo, že aj v rámci Európskej únie dokážu zvíťaziť rozum, hodnoty a princípy,“ zdôraznili národniari. Doplnili, že SNS urobí všetko pre to, aby sa v podobných zásadných témach pokračovalo a aby sa tieto hodnoty ďalej premietali do spoločenského a právneho života.

Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia – muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal.

Novelu podporili aj dvaja matovičovci

Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka.

Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únieRichard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko – bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky.

Firmy a inštitúcie: Hlas-SDKDH Kresťanskodemokratické hnutieMatovičovo hnutie SlovenskoNárodná rada SRSMER-SDSNS Slovenská národná strana
Okruhy tém: dve pohlavia Novela Ústavy SR novelizácia ústavy

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk