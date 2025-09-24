Bývalí poslanci vyzývajú členov súčasného poslaneckého klubu KDH, aby hlasovali za predloženú novelu Ústavy SR

Výzvu podpísalo 10 exposlancov.
KDH počas svojej existencie vždy presadzovalo základné ľudské hodnoty. My, dolupodpísaní bývalí poslanci NR SR za KDH a dlhoroční členovia KDH, vyzývame všetkých členov súčasného poslaneckého klubu KDH, aby hlasovali za predloženú novelu Ústavy SR.

Pavol Hrušovský

Pavol Abrhan

Mária Demeterová

Pavol Faktor

Martin Fronc

Monika Gibalová

Ján Hudacký

Jozef Mikloško

Marián Radošovsky

Alojz Přidal

