KDH počas svojej existencie vždy presadzovalo základné ľudské hodnoty. My, dolupodpísaní bývalí poslanci NR SR za KDH a dlhoroční členovia KDH, vyzývame všetkých členov súčasného poslaneckého klubu KDH, aby hlasovali za predloženú novelu Ústavy SR.
Bývalí poslanci vyzývajú členov súčasného poslaneckého klubu KDH, aby hlasovali za predloženú novelu Ústavy SR
Výzvu podpísalo 10 exposlancov.
Šéfredaktor
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Viac k osobe: Alojz PřidalJán HudackýJozef MikloškoMária DemeterováMarián RadošovskyMartin FroncMonika GibalováPavol AbrhanPavol FaktorPavol Hrušovský
Firmy a inštitúcie: NR SR Národná rada Slovenskej republiky
Okruhy tém: Hlasovanie NR SR Ústava SR Výzva
Ďalšie k téme
Padni komu padni, odkazuje KDH Šimečkovi. Bolo by vhodné, aby kauzu okolo dotácií vysvetlil, inak to nahráva Ficovi, pridal sa Šipoš - VIDEOAnita Radi
KDH podporuje zmrazenie poslaneckých platov, za konsolidáciu však nesie hlavnú zodpovednosť vláda – VIDEOMária Pietová
Majerský varuje opozíciu, generálny štrajk by ochromil celú krajinu, dnes naň nie je priestorMartin Šálek
Máte tip na článok? Napíšte nám TU