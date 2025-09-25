Benátska komisia podľa právnikov potvrdila obavy o rizikách novely ústavy, znepokojivé sú najmä nedefinované pojmy

Benátska komisia, ktorá je poradným orgánom Rady Európy potvrdila obavy pred vážnymi právnymi rizikami koaličného návrhu novely ústavy týkajúcej sa kultúrno-etických otázok.
Tvrdí to skupina slovenských právnikov, ktorá už v júni upozornila najmä na nezlučiteľnosť novely s našimi medzinárodnými a európskymi záväzkami, na oslabenie ochrany ľudských práv a na právnu neistotu, ktorú by prijatie novely spôsobilo.
Použitie nedefinovaných pojmov
Okrem iného komisia podľa právnikov konštatovala, že navrhovaná novela by umožnila štátu svojvoľne si vyberať, ktoré medzinárodné zmluvné záväzky a rozhodnutia súdov bude rešpektovať a ktoré nie.
Benátska komisia odobrila novelu slovenskej ústavy, upozornila však na vágne formulácie
„Za osobitne znepokojivé považuje komisia aj to, že použitie nedefinovaných pojmov ako národná identita a kultúrno-etické otázkyvytvára významné riziko nepredvídateľného a rozšíreného výkladu v praxi. Takáto miera nejasnosti by mohla umožniť rôznym štátnym orgánom interpretovať a aplikovať tieto pojmy arbitrárne alebo nekonzistentne, čo by viedlo k právnej neistote, podkopávaniu ústavných princípov, oslabení ochrany ľudských práv a poskytovalo by to zámienku na selektívne ignorovanie medzinárodných záväzkov Slovenska,“ konštatujú právnici.
Riziká diskriminačného zásahu do práv menšín
Komisia podľa nich poukázala aj na spätné narušenie princípu dodržiavania medzinárodných zmluvných záväzkov, napätie medzi princípom prednosti európskeho práva a ustanoveniami predloženej novely, na riziká diskriminačného zásahu do práv menšín či na porušovanie práv detí spojených s výchovou a vzdelávaním v prípade, ak by novela bola prijatá.
Advokáti v súvislosti s novelou Ústavy SR apelujú na zachovávania lojality k právu Európskej Únie
Na stanovisku slovenských právnikov k pripravovanej novele sa podieľali akademička a vysokoškolská učiteľka Lucia Berdisová, expertka na ľudské práva Janka Debrecéniová, diplomat a odborník na medzinárodné právo Metod Špaček, bývalý sudca Súdneho dvora Európskej únie a Ústavného súdu Slovenskej republikyDaniel Šváby, akademička a odborníčka na obchodné právo Lucia Žitňanská a akademik a bývalý člen Súdnej rady SRJozef Vozár.
Ochrana tradičných hodnôt a národnej suverenity
Podľa skoršieho stanoviska Úradu vlády SR Benátska komisia potvrdila, že ústavná ochrana tradičných hodnôt a suverenity v rámci návrhu novely Ústavy SR je v súlade s medzinárodnými štandardmi. Nekonštatuje rozpor s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd ani s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Vláda zároveň zdôraznila, že návrh novely je výsledkom širokého politického konsenzu a verejnej podpory, zameraný na ochranu tradičných hodnôt a národnej suverenity.
Úrad vlády uviedol, že návrh novely ústavy bol predmetom verejnej diskusie, prešiel štandardným legislatívnym procesom s dostatočnými časovými lehotami a možnosťou participácie všetkých relevantných subjektov. Celkovo uplatnila verejnosť a mimovládne organizácie spolu 72 pripomienok z celkového počtu 117 pripomienok.
„Skutočnosť, že zmenu ústavy podporuje aj časť opozície, svedčí práve o tom, že obsah novely ústavy predstavuje široký politický konsenzus naprieč politickým spektrom v Národnej rade SR. Návrh má aj všeobecnú podporu obyvateľstva, ktoré vyznáva tradičné hodnoty, čo potvrdil reprezentatívny prieskum verejnej mienky zo septembra 2025, ktorý predstavil, že takmer 80 percent verejnosti podporuje zakotvenie hodnôt v oblastiach rodiny, pohlavia a suverenity do Ústavy SR,“ uviedli ďalej z úradu.