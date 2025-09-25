Dostál: Koalícia plánuje tajné hlasovanie o novelizácii ústavy- VIDEO

SaS sa podľa Dostála na takomto hlasovaní nezúčastní.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Poslanec SaS Ondrej Dostál. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Vládna koalícia zamýšľa tajné hlasovanie o novelizácii Ústavy SR zameranej na kultúrno-etické otázky. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Zámerom podľa neho je, aby poslanci, ktorí tvrdia, že nebudú za novelu hlasovať, mali priestor ju nakoniec podporiť.

Je to na hrane s tým, čo je v zákone o rokovacom poriadku,“ vyhlásil Dostál s tým, že podľa zákona sa tajne hlasuje len keď to deklaruje ústava alebo sa na tom uznesie národná rada.

Ale taký návrh má byť predložený ešte pred začiatkom rokovania o danom bode programu,“ vysvetlil Dostál. Doplnil, že toto ustanovenie sa využívalo hlavne na tzv. personálne hlasovania. „Teraz to koalícia chce zneužiť,“ skonštatoval poslanec.

SaS sa podľa Dostála na takomto hlasovaní nezúčastní. Zároveň vyzval všetkých poslancov, ktorí zmeny ústavy neplánovali podporiť a chceli hlasovať proti, aby sa na hlasovaní vôbec nezúčastnili. „Bude jasné, že tí, ktorí sa zúčastnili (na hlasovaní, pozn. SITA) mohli alebo hlasovali za tú novelu,“ dodal Dostál.

