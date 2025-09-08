Matovičovci nepodporia Ficovu novelu ústavy, o zmenách sú ochotní diskutovať len za jednej podmienky – VIDEO

O návrhu sa rokovalo ešte pred letom, avšak napokon bolo hlasovanie presunuté na jeseň.
Hnutie Slovensko nepodporí na nadchádzajúcej parlamentnej schôdzi novelu ústavy. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda politického subjektu Igor Matovič. „V prípade nášho hnutia nie je o čom,“ zdôraznil a pripomenul, že stále platí to, čo k tejto téme povedali pred piatimi mesiacmi. Platí teda, že ich poslanci v Národnej rade (NR) SR nepodporia novelu ústavy z dielne vládnej koalície.

Matovič pripustil, že novela rieši významné otázky, ktoré sú hodné zreteľa. „Osobne to cítim, že Slovensko potrebuje v týchto otázkach zabetónovať normálnosť,“ povedal. Dodal ale, že nemôžu hrať túto hru premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý podľa predsedu Hnutia Slovensko hľadá zástupné témy „len aby sa zaliečal slovenským kresťanom alebo konzervatívcom„.

Zmeny podporia len ak ich navrhne KDH

Matovičovci sú otvorení podpore, ak by s takýmto návrhom prišlo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), do ktorého portfólia tieto otázky podľa Matoviča prirodzene patria. V takom prípade sú ochotní diskutovať o podpore zmien.

Ficove zmeny ústavy nepodporíme. Ak so zmenami v tomto duchu príde KDH, sme ochotní ich podporiť,“ prízvukoval predseda Hnutia Slovenska. Poznamenal, že ak chce premiér dostáť svojim slovám o tom, že mu ide o vec, nie o politikárčenie, nechá kresťanských demokratov tieto zmeny predložiť.

Ciele novely Ústavy SR

Vládna novela Ústavy SR deklaruje ako cieľ posilnenie tradičných hodnôt pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh chce zdôrazniť zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život či manželstvo a rodinu.

Navrhuje sa okrem iného úprava osôb, ktoré si môžu osvojiť dieťa, taktiež by v prípade schválenia mali rodičia mať právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.

Dve pohlavia aj rovnosť mužov a žien

Výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou. Do ústavy chce ústavodarca návrhom zakotviť aj to, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu. Zaviesť by sa mohla aj rovnosť mužov a žien pri odmeňovaní za vykonanú prácu.

O návrhu sa rokovalo ešte pred letom, avšak napokon bolo hlasovanie presunuté na jeseň. Návrh vtedy plánovalo za určitých podmienok podporiť KDH, s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, aj poslanci Kresťanskej únieAnna Záborská a Richard Vašečka. Záborská ale v auguste zomrela. Podporiť novelu nechcel v tom čase ani poslanec HlasuJán Ferenčák.

