Matovičovci nepodporia Ficovu novelu ústavy, o zmenách sú ochotní diskutovať len za jednej podmienky – VIDEO

Hnutie Slovensko nepodporí na nadchádzajúcej parlamentnej schôdzi novelu ústavy. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda politického subjektu Igor Matovič. „V prípade nášho hnutia nie je o čom,“ zdôraznil a pripomenul, že stále platí to, čo k tejto téme povedali pred piatimi mesiacmi. Platí teda, že ich poslanci v Národnej rade (NR) SR nepodporia novelu ústavy z dielne vládnej koalície.
Matovič pripustil, že novela rieši významné otázky, ktoré sú hodné zreteľa. „Osobne to cítim, že Slovensko potrebuje v týchto otázkach zabetónovať normálnosť,“ povedal. Dodal ale, že nemôžu hrať túto hru premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý podľa predsedu Hnutia Slovensko hľadá zástupné témy „len aby sa zaliečal slovenským kresťanom alebo konzervatívcom„.
Zmeny podporia len ak ich navrhne KDH
Matovičovci sú otvorení podpore, ak by s takýmto návrhom prišlo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), do ktorého portfólia tieto otázky podľa Matoviča prirodzene patria. V takom prípade sú ochotní diskutovať o podpore zmien.
„Ficove zmeny ústavy nepodporíme. Ak so zmenami v tomto duchu príde KDH, sme ochotní ich podporiť,“ prízvukoval predseda Hnutia Slovenska. Poznamenal, že ak chce premiér dostáť svojim slovám o tom, že mu ide o vec, nie o politikárčenie, nechá kresťanských demokratov tieto zmeny predložiť.
Ciele novely Ústavy SR
Vládna novela Ústavy SR deklaruje ako cieľ posilnenie tradičných hodnôt pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh chce zdôrazniť zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život či manželstvo a rodinu.
Navrhuje sa okrem iného úprava osôb, ktoré si môžu osvojiť dieťa, taktiež by v prípade schválenia mali rodičia mať právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.
Dve pohlavia aj rovnosť mužov a žien
Výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou. Do ústavy chce ústavodarca návrhom zakotviť aj to, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu. Zaviesť by sa mohla aj rovnosť mužov a žien pri odmeňovaní za vykonanú prácu.
O návrhu sa rokovalo ešte pred letom, avšak napokon bolo hlasovanie presunuté na jeseň. Návrh vtedy plánovalo za určitých podmienok podporiť KDH, s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, aj poslanci Kresťanskej únieAnna Záborská a Richard Vašečka. Záborská ale v auguste zomrela. Podporiť novelu nechcel v tom čase ani poslanec HlasuJán Ferenčák.