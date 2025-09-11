Slovensko nepodporí ďalší sankčný balík, kým Európska komisia nesplní viaceré podmienky, vyhlásil Fico – VIDEO, FOTO

Európska únia (EÚ) môže v mierovom procese zohrávať dôležitejšiu úlohu ako doteraz. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) po stretnutí s predsedom Európskej radyAntóniom Costom. Spoločne prebrali tri hlavné témy. Prvou je viacročný finančný rámec, a teda rozpočet pre EÚ na nasledujúce roky. Premiér v tejto súvislosti ocenil, že si predseda Európskej rady zisťuje pozície jednotlivých predstaviteľov členských štátov EÚ.
Rokovali o mnohých témach
„Myslím si, že nebolo prekvapením, ak som oznámil, že budeme konštruktívni, pokiaľ ide o rozhovory ohľadom prijatia tohto viacročného finančného rámca, ale že sú dve oblasti, kde budeme trvať na rešpektovaní národných záujmov SR, pretože rovnaký názor pravdepodobne prejaví aj ďalšia skupina členských štátov EÚ,“ povedal premiér a spresnil, že hovorí predovšetkým o kohéznej politike, kde by si želali, aby obálka pre kohéziu zostala zachovaná, keďže je mimoriadne dôležitá pre rozvoj krajín ako Slovensko.
„Hovorím o spoločnej poľnohospodárskej politike, kde vidíme určité riziká, na ktoré upozorňujeme a myslíme si, že niektoré prvky, ako je zrušenie dvoch pilierov tejto politiky alebo podpora menších fariem na úkor väčších fariem, nezodpovedajú tomu, ako sa dnes vyvíja slovenská poľnohospodárska politika. Budeme konštruktívni, budeme o tom rokovať a hľadať spoločné riešenia,“ doplnil predseda vlády.
Druhou témou rokovania Fica a Costu bol mier. Ich rozhovor sa sústredil najmä na to, čo sa deje na Ukrajine a vymenili si postoje, názory a informácie, ktoré získali na viacerých rokovaniach. Fico sa s Costom nedávno stretol aj na hraničnou priechode medzi Slovenskom a Ukrajinou. Premiér ho informoval o obsahu rozhovorov s ukrajinským, ruským a čínskym prezidentom a vyslovil aj jedno želanie.
„To želanie je, že by EÚ takú istú mieru pozornosti a energie vynakladala na mierové procesy, ako vynakladá na vojenskú pomoc Ukrajine. Toto je moje želanie a rovnako som povedal, že ak má suverénna slovenská zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany určité výsledky, to znamená dobré vzťahy s rôznymi krajinami, ponúkame tieto skúsenosti a možnosti, pretože prioritnou záležitosťou mojej vlády je mier a nie pokračovanie vojny a vojenská podpora Ukrajiny,“ povedal Fico s tým, že EÚ podľa neho môže zohrávať v mierovom procese podstatne dôležitejšiu úlohu ako doteraz.
Zosúladenie klimatických cieľov
Treťou témou, ktorej sa venovali bolo podľa slov premiéra to, ako zosúladiť náročné klimatické ciele EÚ s realitou. Upozornil, že Slovenská realita je taká, že SR produkuje viac ako milión áut, má dnes mimoriadne vysoké ceny elektrickej energie a chce pokračovať v produkcii automobilov aj do budúcnosti, a to aj prizývaním ďalších významných výrobcov automobilov.
„Povedal som predsedovi Európskej rady, že sme využili 18. sankčný balík, aby sme povedali svoj názor na repowering, a teda zastavenie toku plynu od 1. januára 2028. Tým, že sme vytvorili tlak, tak sme získali určité záväzky od Európskej komisie, čo si vážime, a získali sme aj prístup k tvorbe na tejto legislatívnej iniciatíve. Verím, že všetky záväzky budú naplnené, napriek tomu, že považujeme repowering za obrovskú chybu,“ doplnil premiér.
Súčasne položil otázku, koľko sankčných balíkov je potrebné prijať, aby sa zmenil postoj Ruska k vojne. Keď nepomohol prvý ani 18., tak podľa premiéra určite nepomôže ani 19. balík.
Costovi premiér preto povedal, že nebude podporovať prijímanie ďalšieho balíka dovtedy, pokiaľ Európska komisia nepredloží na stôl realistické návrhy, ako zosúladiť náročné klimatické ciele s potrebami výroby automobilov nielen na Slovensku, ale v celej EÚ a s potrebami ťažkého priemyslu.
Predseda Európskej rady Costa navštívi aj Slovensko, stretne sa s premiérom Ficom
„Ja nevylučujem, a budem sa zasadzovať aj za to, že by sme niektoré náročné ciele v rámci klimatickej politiky menili,“ doplnil predseda vlády. Ďalší balík nepodporí dovtedy, kým Európska komisia nepredloží reálne návrhy v súvislosti s cenami elektrickej energie v Európe.
„Napriek tomu, že som niekedy náročný partner, napriek tomu, že Slovensko nie je rozhodujúcou krajinou v rámci EÚ, napriek tomu, že ako predseda vlády budem presadzovať aj národné záujmy SR, vždy sa snažím byť konštruktívny partner,“ zdôraznil Fico.
Vyzdvihol vzťahy Slovenska a Ukrajiny
Predseda Európskej rady doplnil, že takéto stretnutia sú pre neho veľmi dôležité. „V prvom rade preto, že je dôležité udržiavať európske inštitúcie blízko k európskych občanom a je dôležité byť v kontakte so všetkými lídrami. Lebo v Európskej rade sa všetky hlasy počítajú a všetci lídri sú na rovnakej úrovni. Musíme ich všetkých počúvať a musíme sa všetci aj počúvať navzájom. Len na základe tohto môžeme budovať jednotu,“ povedal Costa.
Ten súčasne ocenil stretnutie Fica s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a vyzdvihol dobré vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou. „Srdečne vítam túto novú atmosféru vo vzťahoch medzi Slovenskom a Ukrajinou založených na dobrom susedstve na spravodlivosti, prímerí a európskej perspektíve pre Ukrajinu,“ povedal Costa.
PS zvoláva protest proti konsolidácii, podľa Šimečku sa postavia nezmyselnému ožobračovaniu ľudí – VIDEO
Upozornil, že ruská invázia má značný vplyv aj za hranicami Ukrajiny, a to najmú v spojitosti s ekonomickou bezpečnosťou a bezpečnosťou energetických dodávok. Bezpečnosť a konkurencieschopnosť idú podľa jeho slov ruka v ruke obzvlášť v takej industrializovanej krajine, akou je Slovensko.
Ak ide o európsky rozpočet, Costa uviedol, že majú ambicióznu agendu s jasnými politickými prioritami. Spoločnými prioritami sú podľa Costu obrana a konkurencieschopnosť, čoho riešením by mala byť dohoda na spoločnom rozpočte.