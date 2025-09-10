Predseda Európskej rady Costa navštívi aj Slovensko, stretne sa s premiérom Ficom

Costa v týchto dňoch absolvuje turné po hlavných mestách členských štátov Európskej únie.
PREMIÉR: Stretnutie s predsedom Európskej rady
V popredí zľava: Predseda vlády SR Robert Fico a predseda Európskej rady Antonio Costa počas stretnutia na hraničnom priechode Vyšné Nemecké smerom na Ukrajinu. Vyšné Nemecké, 5. september 2025. Foto: SITA/Úrad vlády SR
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok 11. septembra stretne s predsedom Európskej radyAntóniom Costom. Ako informovali z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, stretnutie sa bude konať v historickej budove Úradu vlády SR v Bratislave.

Costa v týchto dňoch absolvuje turné po hlavných mestách členských štátov Európskej únie. S predstaviteľmi jednotlivých členských štátov diskutuje o prioritných témach Európskej únie, ide najmä o bezpečnosť a obranu, ale aj konkurencieschopnosť, obchod či viacročný finančný rámec. Diskusie sa týkajú aj situácie na Ukrajine a Blízkom východe.

Fico sa s Costom krátko stretol už pred niekoľkými dňami, a to počas cesty slovenského premiéra do ukrajinského Užhorodu na rokovanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ako vtedy Fico informoval na sociálnej sieti, počas stretnutia na hraničnom priechode smerom na Ukrajinu Costu informoval o svojej nedávnej návšteve Číny. Krátko tiež diskutovali aj o aktuálnej situácii v regióne.

