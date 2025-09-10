PS zvoláva protest proti konsolidácii, podľa Šimečku sa postavia nezmyselnému ožobračovaniu ľudí – VIDEO

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) zvoláva protest proti konsolidácii vlády Roberta Fica (Smer-SD). Protestná akcia sa bude konať 16. septembra (utorok) o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave. Podľa predsedu PS Michala Šimečku sa tam postavia tomuto nezmyselnému ožobračovaniu ľudí.
Avizované protesty aj v iných mestách
„Ohlásená konsolidácia je vyhlásením vojny pracujúcim ľuďom na Slovensku. Z výplaty im zoberie stovky eur ročne. Najprv im zvýšili dane, teraz idú zvýšiť odvody. Sociálnodemokratická vláda ide znižovať čistú mzdu, doslova sa obrátili proti pracujúcim. Medzitým si sami doprajú – vyššie platy, luxusné lietadlá, žiadne šetrenie na sebe,” vyjadril sa Šimečka.
Pellegrini je nemilo prekvapený, konsoliduje sa narýchlo a bez odbornej diskusie
Avizoval tiež protesty nielen v Bratislave, ale aj v ďalších slovenských mestách. S vystúpením na podujatiach chce osloviť najbližších politických partnerov, ako aj zástupcov občianskeho sektora a pracujúcich.
„Toto je neúnosné. Pre našu ekonomiku aj domácnosti. Je potrebné vyslať jasný signál, že takto to ďalej nejde,” uzavrel šéf progresívcov.
Vláda schválila konsolidáciu
Vláda v stredu schválila takzvanú lex konsolidáciu a zároveň odobrila aj skrátené legislatívne konanie, vďaka čomu sa o balíku bude v parlamente rokovať zrýchlene. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) ešte v utorok predstavil tretí balík opatrení, ktorý má podľa neho zastaviť neudržateľný rast dlhu a stabilizovať verejné financie.
Migaľovo ministerstvo plánuje šetriť na prevádzke, ale bez ohrozenia úrovne poskytovaných služieb
Ide o 22 opatrení s očakávaným efektom 2,7 miliardy eur. Medzi opatreniami je napríklad zmrazenie 13. dôchodkov či úspory na strane ministerstiev, no v pláne je aj zvyšovanie daní a odvodov či zníženie počtu dní pracovného pokoja.