PS zvoláva protest proti konsolidácii, podľa Šimečku sa postavia nezmyselnému ožobračovaniu ľudí – VIDEO

Avizoval tiež protesty nielen v Bratislave, ale aj v ďalších slovenských mestách.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) zvoláva protest proti konsolidácii vlády Roberta Fica (Smer-SD). Protestná akcia sa bude konať 16. septembra (utorok) o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave. Podľa predsedu PS Michala Šimečku sa tam postavia tomuto nezmyselnému ožobračovaniu ľudí.

Avizované protesty aj v iných mestách

Ohlásená konsolidácia je vyhlásením vojny pracujúcim ľuďom na Slovensku. Z výplaty im zoberie stovky eur ročne. Najprv im zvýšili dane, teraz idú zvýšiť odvody. Sociálnodemokratická vláda ide znižovať čistú mzdu, doslova sa obrátili proti pracujúcim. Medzitým si sami doprajú – vyššie platy, luxusné lietadlá, žiadne šetrenie na sebe,” vyjadril sa Šimečka.

Avizoval tiež protesty nielen v Bratislave, ale aj v ďalších slovenských mestách. S vystúpením na podujatiach chce osloviť najbližších politických partnerov, ako aj zástupcov občianskeho sektora a pracujúcich.

Toto je neúnosné. Pre našu ekonomiku aj domácnosti. Je potrebné vyslať jasný signál, že takto to ďalej nejde,” uzavrel šéf progresívcov.

Vláda schválila konsolidáciu

Vláda v stredu schválila takzvanú lex konsolidáciu a zároveň odobrila aj skrátené legislatívne konanie, vďaka čomu sa o balíku bude v parlamente rokovať zrýchlene. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) ešte v utorok predstavil tretí balík opatrení, ktorý má podľa neho zastaviť neudržateľný rast dlhu a stabilizovať verejné financie.

Ide o 22 opatrení s očakávaným efektom 2,7 miliardy eur. Medzi opatreniami je napríklad zmrazenie 13. dôchodkov či úspory na strane ministerstiev, no v pláne je aj zvyšovanie daní a odvodov či zníženie počtu dní pracovného pokoja.

