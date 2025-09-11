Krajniak o novele ústavy: Je to otázka suverenity Slovenska. Mrzí ma, že matovičovci ju nepodporia, hoci s obsahom viacerí súhlasia - ROZHOVOR

Kresťanská únia (KÚ) sa musela koncom augusta vyrovnať s tragickou udalosťou. Ide o úmrtie lekárky a známej konzervatívnej političky Anny Záborskej. Predsedu strany a bývalého ministra práce Milana Krajniaka sme sa pýtali, kto ju nahradí a prevezme jej agendu. V rozhovore pre SITA zhodnotil aj aktuálnu domácu a zahraničnopolitickú situáciu.
Za Annu Záborskú sa nedá nájsť náhrada najmä preto, že ona bola, povedal by som, takým stelesnením tej agendy ochrany života a ochrany rodiny za posledných 35 rokov na Slovensku, preto tú agendu bude musieť prevziať vlastne celá Kresťanská únia a ľudia v strane.
DNA Kresťanskej únie, ktorú Anna Záborská založila, sú podľa Milana Krajniaka štyri základné veci. Prvá je ochrana života, druhá je ochrana rodiny, tretia je suverenita Slovenska v rámci Európskej únie s právom veta – byť ako suverénny štát. Štvrtá vec je ekonomický program, ktorý umožní Slovensku ekonomický rast. „V tomto, a najmä v tých prvých dvoch bodoch tej DNA Kresťanskej únie bola Anna Záborská nenahraditeľná, čiže budeme musieť tú agendu potiahnuť všetci“ vysvetľoval.
Novela ústavy
V utorok sa začala prvá riadna schôdza parlamentu po letnej pauze. Do rokovania má byť zaradená aj novela o zmene Ústavy SR, kde by sa malo dostať ustanovenie, že Slovenská republika uznáva len pohlavie muža a ženy. Aké sú šance na úspech?
„Myslím si, že ak tá novela má prejsť, tak bude treba hľadať ešte jeden-dva ďalšie hlasy, pretože zatiaľ nemá v parlamente podporu 90 poslancov. My sme presvedčení, že by bolo dobre, aby novela Ústavy prešla, pretože zakotvenie ochrany rodiny, ochrany biologického poňatia muža a ženy a práva rodičov na rozhodovanie o vzdelávacom procese dieťaťa sú dôležité a môžu pretrvať v našej ústave bez ohľadu na to, kto bude najbližších 5-10 rokov vládnuť,“ hovorí Krajniak s tým, že KÚ bude určite naďalej podporovať novelu ústavy a budú sa snažiť pomôcť v tom, aby sa našli ďalšie hlasy.
Na miesto Anny Záborskej nastúpil do parlamentu Igor Dušenka, ktorý je z Hnutia Slovensko. Vyjadril sa však, že nebude podporovať – spolu s celým hnutím Igora Matoviča – zmenu ústavy.
„Mrzí ma to najmä preto, že viem, že v klube Hnutia Slovensko-Kresťanská únia-Za ľudí je viacero poslancov, ktorí s obsahom novely súhlasia. Majú pocit, aspoň tak to deklarujú, že nechcú pomáhať Robertovi Ficovi, ale ak tá novela ústavy neprejde, tak tým budú pomáhať progresívnym liberálnym kruhom doma, na Slovensku aj v Európskej únii, ktorým nebude mať čo brániť presadzovať napriek vôle väčšiny Slovenskej republiky tú svoju progresívnu a liberálnu agendu, čiže preto mi je to ľúto,“ povedal Krajniak v rozhovore pre agentúru SITA.
Predseda Kresťanskej únie podľa vlastných slov rozumie a rešpektuje ich stanovisko, že keď si mali vybrať medzi ochranou suverenity Slovenskej republiky a nepodporením Roberta Fica, tak pre nich bolo dôležitejšie nepodporiť Roberta Fica.
„Mňa to mrzí preto, že tá novela Ústavy SR nehovorí o tom, čo má presne v otázkach ochrany rodiny, života alebo vzdelávania rodičov na Slovensku platiť. Hovorí o tom, že o tom má rozhodnúť Slovenská republika a nie nejaký orgán v Bruseli, preto mi naďalej túto novelu Ústavy podporujeme,“ prízvukoval.
Premrhaná historická šanca
A nebude to teda premrhaná šanca, ak naozaj dôjde k tomu, že novela ústavy nebude prijatá, ide totiž o dôležitú tému pre veriacich ľudí?
„Ja si nemyslím, že je to len otázka dôležitá pre ľudí, ktorí osobne to cítia tak, že veria v Boha, alebo sú kresťania, alebo už akokoľvek to zo svojho náboženského hľadiska vnímajú. Pre mňa je to dôležitý bod a kľúčová vec, ktorá stanoví, že o takýchto kultúrno-etických otázkach budú rozhodovať občania na Slovensku prostredníctvom svojich zvolených zástupcov a nie nejaké orgány v Bruseli, kde Slovensko má 1 percento hlasovacích práv. Čiže pre mňa to nie je ani tak otázka náboženská, hoci samozrejme, že som kresťanský konzervatívec a také mám hodnoty, ale je to otázka suverenity Slovenska. To je pre mňa úplne najdôležitejšie. Aj preto ma mrzí, že tá novela o ústave, ktorá by mohla mať šancu prejsť z hľadiska obsahu, tak sú tam vlastne takéto politické problémy,“ skonštatoval Krajniak.
V rozhovore s Milanom Krajniakom sa ďalej dozviete:
- V čom vidí problém v súvislosti s legislatívnymi zmenami týkajúcich sa cirkevných škôl
- Ako hodnotí Veľký tresk – ekonomický program od Progresívneho Slovenska
- Ako vidí vzťahy medzi opozičnými stranami a či sa plánujú zúčastniť protestov
- Či je ohrozená stabilita Európskej únie, keď vidíme situáciu vo Francúzsku a v Nemecku
- Ako vidí vývoj vojny na Ukrajine a kedy môže nastať mier