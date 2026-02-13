Slovensko má za sebou svoj Národný deň v Miláne, Pellegrini vyzdvihol skvelú atmosféru a navštívil aj hokejistov – VIDEO, FOTO

Návštevníkov slovenského stánku okrem programu zaujala aj slovenská kuchyňa.
Slovensko má za sebou svoj Národný deň na Zimných olympijských hrách 2026. Návštevníkov zaujala kultúra aj gastronómia. Národný deň bol v Slovenskom olympijskom dome vo štvrtok 12. februára.

Počas celého dňa si návštevníci mohli pozrieť slovenskú ľudovú majoliku, nádherné kresby na keramike či ľudové kroje z Liptova. Informovala o tom organizácia Slovakia Travel. Atmosféru Národného dňa v Casa Slovacca dotváral folklórny súbor Zemplín so svojimi hudobnými a tanečnými ukážkami. Podvečer slovenský stánok navštívil aj prezident Peter Pellegrini.

Bohatá návštevnosť

Slovenský olympijský dom má celkovo bohatú návštevnosť. Približne polovicu návštevníkov doposiaľ tvorili Slováci. Druhá polovica boli zahraniční návštevníci, a tiež domáci Taliani.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Myslím, že len približne desať krajín má svoj národný deň tu na olympiáde v Taliansku a jednou z nich je práve Slovensko. Som na to nesmierne hrdý, pretože, keď sa pozriem na atmosféru tu v Casa Slovacca a aké to tu je nádherné, tak sa rozhodne nemáme za čo hanbiť. Navštívil som aj našich hokejistov v olympijskej dedine a zablahoželal som im k úspechu,“ povedal prezident a poprial slovenskému tímu veľa šťastia pri nadchádzajúcom zápase s Talianmi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Návštevníkov zaujala aj slovenská kuchyňa

Generálny riaditeľ Slovakia Travel Martin Fekete priblížil, že návštevníkov slovenského stánku okrem programu zaujala aj slovenská kuchyňa. „Obľube sa tešia bryndzové halušky, klasický vyprážaný syr s hranolkami, kapustové strapačky a ďalšie tradičné slovenské jedlá,“ doplnil Fekete.

Návštevníci sa počas Národného dňa zapojili aj do interaktívnych športových aktivít, pozreli si slovenský folklór a koncert skupiny Happyband Orchestra. Na veľkoplošnej obrazovke sa počas celého dňa vysielali priame prenosy olympijských disciplín, ale aj filmy o Slovensku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Národný deň predstavil Slovensko ako krajinu športu, kultúry a tradícií v medzinárodnom kontexte,“ uzavrela organizácia Slovakia Travel s tým, že Casa Slovacca je otvorená pre verejnosť až do konca zimnej olympiády. Od nedele do štvrtka je to od 10:00 do 22:00 a v piatok a sobotu od 10:00 do 24:00.

