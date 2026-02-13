Slovensko má za sebou svoj Národný deň v Miláne, Pellegrini vyzdvihol skvelú atmosféru a navštívil aj hokejistov – VIDEO, FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slovensko má za sebou svoj Národný deň na Zimných olympijských hrách 2026. Návštevníkov zaujala kultúra aj gastronómia. Národný deň bol v Slovenskom olympijskom dome vo štvrtok 12. februára.
Počas celého dňa si návštevníci mohli pozrieť slovenskú ľudovú majoliku, nádherné kresby na keramike či ľudové kroje z Liptova. Informovala o tom organizácia Slovakia Travel. Atmosféru Národného dňa v Casa Slovacca dotváral folklórny súbor Zemplín so svojimi hudobnými a tanečnými ukážkami. Podvečer slovenský stánok navštívil aj prezident Peter Pellegrini.
Bohatá návštevnosť
Slovenský olympijský dom má celkovo bohatú návštevnosť. Približne polovicu návštevníkov doposiaľ tvorili Slováci. Druhá polovica boli zahraniční návštevníci, a tiež domáci Taliani.
„Myslím, že len približne desať krajín má svoj národný deň tu na olympiáde v Taliansku a jednou z nich je práve Slovensko. Som na to nesmierne hrdý, pretože, keď sa pozriem na atmosféru tu v Casa Slovacca a aké to tu je nádherné, tak sa rozhodne nemáme za čo hanbiť. Navštívil som aj našich hokejistov v olympijskej dedine a zablahoželal som im k úspechu,“ povedal prezident a poprial slovenskému tímu veľa šťastia pri nadchádzajúcom zápase s Talianmi.
Návštevníkov zaujala aj slovenská kuchyňa
Generálny riaditeľ Slovakia Travel Martin Fekete priblížil, že návštevníkov slovenského stánku okrem programu zaujala aj slovenská kuchyňa. „Obľube sa tešia bryndzové halušky, klasický vyprážaný syr s hranolkami, kapustové strapačky a ďalšie tradičné slovenské jedlá,“ doplnil Fekete.
Návštevníci sa počas Národného dňa zapojili aj do interaktívnych športových aktivít, pozreli si slovenský folklór a koncert skupiny Happyband Orchestra. Na veľkoplošnej obrazovke sa počas celého dňa vysielali priame prenosy olympijských disciplín, ale aj filmy o Slovensku.
„Národný deň predstavil Slovensko ako krajinu športu, kultúry a tradícií v medzinárodnom kontexte,“ uzavrela organizácia Slovakia Travel s tým, že Casa Slovacca je otvorená pre verejnosť až do konca zimnej olympiády. Od nedele do štvrtka je to od 10:00 do 22:00 a v piatok a sobotu od 10:00 do 24:00.