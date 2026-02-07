Slovenský olympijský dom má čo ponúknuť. Návštevníkov čakajú prenosy, kultúrny program aj stretnutie so športovcami – FOTO

Slovensko v sobotu slávnostne otvorilo Casa Slovacca, a teda Slovenský olympijský dom v centre Milána. Počas zimnej olympiády bude miestom, kde sa Slovensko pred svetom odprezentuje ako moderná, autentická a zodpovedná krajina.
Organizátorom národnej prezentácie je Slovakia Travel spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom. Podľa ich slov ide o jeden z najkrajších domov zimných olympijských hier. Súčasne priblížili, čo môžu návštevníci od neho očakávať.
Otváracie hodiny pre verejnosť
Slovenský dom sa nachádza v priestoroch Galleria Meravigli a bude otvorený počas celého trvania zimných olympijských hier do 22. februára. Pre verejnosť sú priestory otvorené v piatok a v sobotu od 10:00 do 24:00 a v ostatné dni od 10:00 do 22:00. Reštaurácia je k dispozícií každý deň od 12:00 do 22:00. Na návštevníkov čakajú živé prenosy olympijských súťaží, denné kultúrne vystúpenia a sprievodný program.
Slovenský dom je jedným z najkrajších na olympiáde, Pellegrini ocenil aj motív otváracieho ceremoniálu – VIDEO, FOTO
Organizátori pripravili aj prezentáciu slovenských regiónov, interaktívne remeselné workshopy a tiež stretnutia so športovcami. V Slovenskom olympijskom dome sa uskutočnia aj tematické dni. Slovenský národný deň bude 12. februára, slovensko-talianský deň 13. februára a národná expozícia pri príležitosti zimnej olympiády bude 19. a 20. februára. Súčasťou slovenského domu bude aj gastronomická ponuka tradičných slovenských jedál.
Slávnostné otvorenie Casa Slovacca
Na slávnostnom otvorení Casa Slovacca sa zúčastnili slovenský prezident Peter Pellegrini, český prezident Petr Pavel, minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak či trojnásobný majster sveta v cyklistike a slovenský reprezentant Peter Sagan. Pellegrini vyzdvihol, že slovenský stánok je naozaj jeden z najkrajších a bude prezentáciou, za ktorú sa Slovensko nemusí hanbiť. Slovensko tak podľa neho ukáže, že má čo ponúknuť.
Minister Huliak zaželal športovcom, aby sa im darilo a dosiahli dobré výsledky. Slovenský olympijský dom je podľa neho dôstojným miestom pre zviditeľnenie Slovenska a verí, že aj to bude podporou pre slovenský cestovný ruch.
Pellegrini a Pavel spolu otvorili olympijský dom, Slovensko a Česko ukázali výnimočné vzťahy – FOTO
Rovnaký názor zdieľa aj generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete. „Je to strategická investícia s horizontom dlhodobého reputačného vkladu, ktorá verím, že podporí príjazdový cestovný ruch zo zahraničia na Slovensko,“ povedal Fekete.
Súčasťou otvorenia slovenského stánku boli aj slovenskí olympionici vrátane hokejových reprezentantov. Peter Sagan im poslal povzbudivý odkaz. „Milí olympionici, vážime si to, že ste tu na olympiáde a budete nás hrdo reprezentovať. Celé Slovensko vám fandí a prajem vám čo najviac dobrých výsledkov,“ povedal Sagan.