Slovenský dom je jedným z najkrajších na olympiáde, Pellegrini ocenil aj motív otváracieho ceremoniálu – VIDEO, FOTO

Prezident Peter Pellegrini v Miláne otvoril Slovenský olympijský dom. Ten bude počas Zimných olympijských hier reprezentovať Slovensko, športovcov, kultúru či gastronómiu. Pozvanie na otvorenie slovenského domu prijal aj český prezident Petr Pavel s manželkou.
Pellegrini vyjadril svoju radosť a hrdosť, pretože Slovenský olympijský dom je podľa neho jedným z najkrajších. Prezident vyzdvihol výnimočné priestory Galleria Meravigli priamo v centre Milána.
Kus dobrej práce
Podľa Pellegriniho sa tak podarilo urobiť kus dobrej práce. Poďakoval sa slovenskému honorárnemu konzulovi, ktorým je Luigi Cuzzolin. „Urobil naozaj nemožné, aby pre Slovensko tento dom získal. Takto sa robí diplomacia, aj tá športová, aj tá kultúrna,“ povedal prezident a pozval všetkých na návštevu do slovenského stánku. Slovenský olympijský dom má podľa jeho slov čo ponúknuť. Návštevníci tam môžu sledovať priame prenosy súťaží slovenských olympionikov a užiť si kultúrne predstavenia.
Prezident má za sebou aj účasť na otváracom ceremoniáli zimnej olympiády na štadióne San Siro. „Bolo to pestrofarebné, bola tam kultúra, bolo tam umenie, predstavili sa tak, ako sa Taliansko predstaviť má,“ skonštatoval Pellegrini a ocenil, že motívom programu bola výzva na mier a pokoj vo svete.
Zahraničný program
„Naozaj som rád, že Taliansko celý ceremoniál neurobilo len na prezentáciu svojej krajiny, ale vytvorilo obrovský priestor ukázať sa všetkým športovcom,“ dodal prezident a ocenil predstavenie výprav aj na iných miestach ako priamo na štadióne.
Prezident vo svojom zahraničnom programe pokračuje. Čaká ho bilaterálne stretnutie s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom a navštívi aj tréning slovenského hokejového tímu. Do Milána sa plánuje vrátiť aj budúci týždeň. Osobne chce podporiť slovenských hokejistov na zápasoch proti Taliansku a Švédsku a tiež krasokorčuliara Adama Hagaru.