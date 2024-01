Slovenskí vydavatelia a kníhkupci sa pridávajú k výzve za odstúpenie Šimkovičovej, boja sa o budúcnosť kultúry

Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska (ZVKS) sa pripája k výzve na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Ide o verejnú výzvu zo 17. januára, ktorá bola publikovaná na stránke petície.com.

„Knižný svet je zo svojej podstaty pestrý a demokratický. Poskytuje priestor celému spektru názorov a prúdov. Vždy, keď sa takáto rôznorodosť začala z pozície štátu, z pozície moci, alebo nejakej ideológie obmedzovať, znamenalo to celospoločenský kolaps a predzvesť totality. Obdobia, keď boli knihy na ‚indexe‘, knihy, ktoré nemohli vychádzať, knihy, ktoré boli likvidované,“ uviedli vydavatelia a kníhkupci vo svojom stanovisku.

Žiadny minister nevyvolal takú reakciu

Podľa nich ešte žiadny minister kultúry nedokázal za taký krátky čas vyvolať u kultúrnej obce také negatívne očakávania. Vyjadrili tiež obavy o budúcnosť kultúry a umenia na Slovensku v gescii Šimkovičovej.

„Z verejných vyjadrení ministerky kultúry máme obavu, že jej videniu je blízka jednostranne ideologicky zafarbená kultúra a umenie, mocenský spôsob rozhodovania, dehumanizácia menšín a neznalosť kultúrnej problematiky v jej celej šírke,“ dodalo predsedníctvo ZVKS.

Takýto spôsob riadenia ministerstva kultúry podľa nich vedie len k neznášanlivosti a chaosu, a spomaľuje kultúrny rozvoj a degraduje celú spoločnosť.

Obava z deštrukcie kultúrnych inštitúcií

Avizované legislatívne návrhy u nich tiež vyvolávajú obavu z deštrukcie funkčného systému kultúrnych a umeleckých inštitúcií, a to organizačnými a personálnymi zmenami, a tiež ovplyvňovaním ich rozhodovania mocenskými politickými zásahmi. Napríklad zámer rozdeliť Rozhlas a televíziu Slovenska podľa v predsedníctva ZVKS neprinesie zvýšenie kvality, ale chaos.

„Sme presvedčení, že štát by nemal priamo zasahovať do smerovania financií kultúre, osobitne cez verejnoprávne fondy (Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín), ktoré boli vytvorené tak, aby boli mimo dosah aktuálnej politickej moci. Dlhoročná činnosť týchto fondov sa osvedčila a ak môžeme hovoriť za oblasť literatúry, s podporou FPÚ vzniklo množstvo knižných projektov, ktoré by boli inak pre slovenskú kultúru stratené,“ uviedli.