Opozícia chce hlavu ministerky Šimkovičovej, Parák uviedol tri hlavné dôvody na jej odvolanie (video)

Strana Sloboda a Solidarita a hnutie Progresívne Slovensko podajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS). Na tlačových besedách to avizovali opoziční poslanci z týchto subjektov. Zámer podporiť odvolávanie Šimkovičovej avizovalo i hnutie Slovensko.

Neprijateľná zahraničná politika

Tímlíder SaS pre oblasť kultúry René Parák menoval tri hlavné dôvody na odvolanie Šimkovičovej z postu ministerky.

Ide o ovládnutie kľúčových kultúrnych inštitúcií, medzi inými verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), kritizoval aj neprijateľnú zahraničnú politiku ministerky. Šimkovičová totiž obnovila kultúrnu spoluprácu s Ruskom a Bieloruskom. Poukázal tiež na Šimkovičovej homofóbne výroky.

Predstavitelia SaS poukázali na otvorenú výzvu za odstúpenie Šimkovičovej, ktorú za niekoľko dní od jej vzniku podporilo viac občanov, než Slovenskú národnú stranu v ostatných parlamentných voľbách. SNS volilo v septembrových voľbách takmer 167-tisíc voličov, pod predmetnou výzvou je už viac ako 177-tisíc podpisov.

Absurdné trestné oznámenie

Poslanec Ondrej Dostál sa rázne vymedzil voči trestnému oznámeniu, ktoré Ministerstvo kultúry SR podalo v zastúpení generálneho tajomníka Služobného úradu Lukáša Machalu pre petíciu za odstúpenie ministerky.

Rezort trestné oznámenie odôvodnil podozrením zo spáchania trestného činu neoprávneného prístupu do počítačového systému, sabotáže, neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, poškodzovania cudzích práv a ďalších možných súvisiacich trestných činov.

„Považujem takéto trestné oznámenie za nehorázne, absurdné a za pokus o zastrašovanie kritikov ministerky Šimkovičovej,“ uviedol poslanec Dostál.

Výzva nemá právny účinok

Kritiku ministerky a výzvu na jej odstúpenie nemožno podľa neho považovať za sabotáž a snahu poškodiť ústavné zriadenie SR.

„Toto si o sebe mysleli možno naposledy komunisti a potom Mečiar, že akákoľvek ich kritika je kritikou štátu,“ vyjadril sa Dostál a zdôraznil, že to nenapĺňa ani skutkovú podstatu ostatných trestných činov.

Pýtal sa, ako by ľudia mohli vypĺňaním petície na internete získať neoprávnený prístup do počítačového systému, alebo ako by mohli spôsobiť vážnu ujmu na právach. „Akú? Že nebude ministerkou kultúry?,“ spýtal sa poslanec.

Podotkol, že daná výzva nemá právny účinok a argumentáciu ministerstva označil za absurdnú. Podotkol, že si nepamätá takúto reakciu na kritiku.

Likvidácia verejnoprávnych médií

Progresívci tiež plánujú návrh na zvolanie schôdze na Šimkovičovej odvolávanie. Poslankyňa PS Zora Jaurová na tlačovej konferencii uviedla, že Šimkovičová za niekoľko týždňov stihla ľudí presvedčiť, že nie je kompetentná zastávať svoj post.

Poslankyňa vyjadrila názor, že Šimkovičová sa nikdy nemala stať ministerkou kultúry, lebo jej na to chýba odbornosť, profesionálny kredit, prehľad, ale aj dostatok empatie a citlivosti na vnímanie agendy ministerstva kultúry v širokých súvislostiach a rozmanitosti.

Poukázala napríklad na to, že časť programového vyhlásenia vlády venovaná kultúre podľa Jaurovej nijako nerieši aktuálne a kľúčové problémy rezortu kultúry, tvrdí tiež, že ministerka cieli na likvidáciu verejnoprávnych médií. V tomto kontexte Jaurová kritizovala zámery súvisiace s RTVS, aj to, že ministerka nepodnikla nič, keď sa znižoval príspevok pre verejnoprávny telerozhlas.

Umenie ťahá spoločnosť dopredu

Pripomenula tiež zámer na zlučovanie viacerých fondov, ktoré podľa poslankyne ale nemajú za cieľ zlepšenie ich činnosti, ale môže narušiť ich nezávislosť a verejnoprávnu podstatu. Rovnako pripomenula neodôvodnené zrušenie výzvy na boj proti dezinformáciám či náhle pripájanie Kunsthalle Bratislava k Slovenskej národnej galérii.

„Rezort kultúry má rozvíjať rozmanitosť, podporovať menšiny a chápať ich dôležitosť v spoločnosti. Namiesto toho sme si iba deň po tom, čo špeciálna prokuratúra uzavrela teroristický útok na Zámockej, z úst Martiny Šimkovičovej vypočuli slová jej nenávistného boja proti LGBTI+ ľuďom. Umenie a kultúra dokážu ťahať spoločnosť dopredu, no táto vláda nás chce silou mocou ťahať späť,” doplnila poslankyňa Lucia Plaváková.

Medzinárodná hanba

K zámeru týchto strán sa pripojilo i hnutie Slovensko. „Hviezda dezinformačnej scény Martina Šimkovičová nemá čo hľadať na poste ministerky kultúry. Hnutie Slovensko preto podporí jej odvolávanie,“ uviedlo vo svojom stanovisku.

Predseda poslaneckého hnutia Michal Šipoš tvrdí, že ministerka Šimkovičová od svojho nástupu do funkcie „robí hanbu a devastuje kultúru“. Poslanec avizoval, že ich hnutie pridá podpisy pod návrh na odvolanie šéfky rezortu kultúry. „Správa sa ako autokrat, stihla nám urobiť medzinárodnú hanbu v Česku aj v Rakúsku, naďalej konšpiruje v dezinformačných médiách. Toto si naša kultúra rozhodne nezaslúži,“ kritizoval Šipoš.

Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová dodala, že Šimkovičová podľa nej šíri nenávisť a ignoruje odbornosť, diskusiu, ale i rozmanitosť a slobodu. Pridala sa tiež ku kritike avizovaných zmien v RTVS či zlučovania verejnoprávnych fondov, tieto kroky označila za účelové.

„Obnovenie spolupráce s Ruskom a Bieloruskom, ktorú sme zakázali, zrušenie verejných vypočutí na posty riaditeľov a riaditeliek organizácií, zrušenie dotačnej schémy na boj proti dezinformáciám, statusom podnecujúcim nenávisť, to je len zlomok zla, ktoré stihla za tých necelých 100 dní Šimkovičová napáchať,“ uzavrela Milanová.